Ученые определили, какие мужчины лучшие в отношениях

Исследователи из Оклендского университета утверждают, что умные мужчины добиваются лучших результатов в отношениях и реже проявляют насилие по отношению к своим партнёршам. Более того, «ботаники» и «гики» реже страдают эректильной дисфункцией.

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Учёные протестировали интеллект мужчин, состоящих в гетеросексуальных отношениях. Они обнаружили, что когнитивные навыки, которые поддерживают контроль над импульсами, решение проблем и обдумывание последствий, способствуют более здоровым отношениям.

С другой стороны, мужчины с низким уровнем интеллекта больше склонны к оскорблениям, сексуальному принуждению, контролирующему поведению и эректильной дисфункции. Кроме того, у таких мужчин высокий риск психопатических наклонностей.