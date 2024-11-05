Эксперт объяснил, почему появляется аэрофобия и как с ней бороться

Почему возникает аэрофобия и как с ней бороться? В беседе с ИА RuNews24.ru объясняет психолог Елизавета Чернова. Итак, аэрофобия - это боязнь перелета на разного рода летательных устройствах. По словам эксперта, боязнь полета может быть как самостоятельной, так и возникать в параллели с другими тревожными расстройствами. Если аэрофобия сочетается с другими фобиями, то она более усугубленная и проходит в тяжелой форме.

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Специалист отметила, что в легкой форме аэрофобия может быть пережита самостоятельно, если изолировать причину. В тяжелой же - только с разрешением триггерных паттернов. При условии, что аэрофобия сочетается с другими психическими заболеваниями, она будет усиливать влияние на современную жизнь.

«Современный темп жизни взаимодействует с этой болезнью, так как приходится совершать перелеты на большие расстояния. Это предтавляет большую проблему. Причины появления аэрофобии, как правило, сугубо индивидуальные. Например, стрессовые ситуации, которые были пережиты во время полета, могут остаться триггерной ситуацией. Такой закрепленный отрицательный опыт в дальнейшем будет постоянно ассоциироваться с негативными параллелями. Активное освещение масштабных катастроф в СМИ и фильмах, все, что человек мог увидеть где-то из соцсетей, фиксирует большой страх полета. Также на страх влияет недоверие к членам экипажа, которое чаще обусловлено отсутствием контроля ситуации. Это происходит с тем психотипом, который любит все контролировать. Он не может контролировать процесс, поэтому тревожится за свою жизнь», - объясняет Елизавета Чернова.

На страх полета также влияет наличие других фобий. Например, боязнь высоты или клаустрофобия. В числе факторов, которые влияют на появление аэрофобии, есть психотравматические расстройства, посттравматические, стрессовые, травматические депрессивные эпизоды, тревожно-фобические расстройства.

«Нельзя забывать и про генетическую предрасположенность. Если у родственников были тревожное расстройство или другой диагноз, связанный с нервозом, тревожностью или психозом, то обязательно проявится в аэрофобия или даже клаустрофобия в других фобиях. На формирование того или иного страха влияет даже воспитание ребенка. Неправильное формирование характера в раннем детстве тоже развивает фобии», - рассказывает собеседница.

По словам психолога, чаще всего люди испытывают признаки аэрофобии до начала перелёта. За несколько дней появляются нарушение сна или кошмарные сновидения, бессонница. В числе симптомов также сухость во рту, головные боли, повышенная тревожность, перевозбудимость.

«Самое главное, что все эти симптомы, по сути, нереальны. Они не подпитаны никакими реальными физическими процессами. Это исключительно психоэмоциональный фон, который будет проявляться на физическом уровне. Лечить его тоже нужно, только психоэмоционально. В некоторых случаях лечащий врач может назначить успокоительные препараты. Хочется отметить, что страх перед полётом изначально подпитан представлением о будущей катастрофе. При этом женщины больше всего боятся самой ситуации катастрофы, а мужчины боятся высоты и невозможности собственного контроля над происходящей ситуацией. Более того, чаще всего боятся высоты лидеры и те, кто занимает руководящие должности. Пожилые люди испытывают панику, которая обусловлена страхом смерти», - комментирует эксперт.

Елизавета Чернова уточнила, что существует изолированная аэрофобия и сочетанная. Изолированная форма - более редкое явление. Она наблюдается только при посттравматическом генезе после возникновения психотравмирующих событий, связанных именно с авиаперелетами. Однако чаще всего наблюдается сочетанная аэрофобия, расширенное расстройство обсессивно-компульсивного спектра.

«Обычно боязнь перелетов - это декомпенсация обессивно-компульсивного расстройства личности. Тревожные черты личности при данном расстройстве можно проследить у человека с самых ранних этапов его жизни. Диагноз аэрофобия выставляется на основании симптомов заболевания и анализа. Выявляются вегетативные психические симптомы. Существует также специальное тестирование, позволяющее установить предрасположенность к аэрофобии. Во время беседы с пациентом тщательно уточняются все детали, необходимые, чтобы выяснить, что связано именно с непереносимостью полета: со страхом высоты или со страхом за состояние собственного здоровья, боязни закрытого пространства. Это позволяет дифференцировать аэрофобию и других видов фобических расстройств. Как бороться с аэрофобией? Самое главное не заниматься самолечением, нужно проконсультироваться с опытным врачом или пройти психотерапию. Наиболее эффективный метод лечения аэрофобии это когнитивно-поведенческая терапия и гипнотерапия, которые очень эффективны в этом виде депрессивных расстройств», - объясняет психолог.

Тем, кто страдает аэрофобией, Елизавета Чернова рекомендует соблюдать некий ритуал. Перед тем, как совершить полет, человеку нужно постепенно и последовательно создавать себе комфортные условия перелета. Например, обязательно выбирать себе удобное место в самолете. Это для него станет неким гарантом безопасности перелета.