Психолог рассказал, как повысить стрессоустойчивость

Медитации, сон, йога, правильное питание и способность управлять своей реакцией на негативные события помогают повысить стрессоустойчивость, рассказала «Узнай.ру» психолог Татьяна Чернякова. По ее словам, для успешной борьбы с отрицательными событиями и их накоплением необходимо постоянно работать над собой.

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Татьяна Чернякова отметила, что повышению стрессоустойчивости также способствуют регулярные физические нагрузки: они помогают сбалансировать уровень кортизола и стимулируют выброс эндорфинов, серотонина и дофамина. Эти гормоны отвечают за борьбу со стрессом.

«Медитация, дыхательные упражнения и йога также повышают способность организма к восстановлению. Я бы сказала, здесь подойдет девиз: "Не надо думать — просто делай!" Техники релаксации позволяют остановить негативный поток мыслей и снять мышечные зажимы в теле, которые имеют психосоматическую основу», — подчеркнула психолог.

Кроме того, контролировать свои эмоции и состояние помогает сбалансированное питание. Чернякова посоветовала употреблять в пищу больше продуктов, содержащих витамины группы В, магний, цинк, витамин D и аминокислоту триптофан, которая нужна для выработки серотонина.

Еще одна рекомендация специалиста касается сна.

«Недостаток сна повышает уровень кортизола и снижает стрессоустойчивость. Мелатонин — гормон, регулирующий цикл сна и бодрствования, способствует глубокому восстановительному сну. Соблюдение гигиены сна и избегание яркого света перед сном помогают повысить уровень мелатонина и улучшить качество сна», — добавила психолог.

Внутренняя работа над своими реакциями, формированием адекватных ожиданий и восприятием действительности — непременные условия способности противостоять стрессу, рассказала Татьяна Чернякова. По ее мнению, люди не всегда могут изменить обстоятельства, но им под силу контролировать внутренние реакции. Она считает, что нужно учиться смотреть на стрессовые события с разных точек зрения, менять свои установки и планы, чтобы воспринимать перемены не как угрозу, а как часть естественного процесса.

«Также избегайте завышенных ожиданий. Нет большего разочарования, чем несоответствие реальности внутренним ожиданиям. Это становится постоянным источником напряжения и последующего стресса», — заключила врач.

Ранее в американском журнале Nature Human Behaviour было опубликовано исследование группы американских и китайских демографов и медиков. Согласно их данным, хроническое подавленное настроение на 80% чаще развивается среди холостых мужчин и незамужних женщин, чем среди семейных людей. Причем употребление алкоголя и табака сильно влияет на вероятность развития депрессии.