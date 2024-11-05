Как отличить оскорбление от выражения собственного мнения

Оскорбление всегда направлено на унижение человека, в то время как субъективное мнение является оценочным суждением, которое нельзя фактически проверить, заявил в беседе с NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Он подчеркнул, что оскорбление всегда выражено в неприличной форме и может нанести вред чести и достоинству другого человека.

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«Оценочным суждением является то, что нельзя фактически проверить, подтвердить, то, что является субъективным мнением конкретного человека. Оскорбление, в свою очередь, всегда выражено в неприличной форме и направлено на унижение, обиду или причинение вреда чести и достоинству другого человека», — пояснил юрист.

Салкин отметил, что слово «глупый», использованное в адрес человека, не считается оскорблением. Но, предупредил эксперт, называть других «идиотами» не стоит. Он поделился, что данное выражение некультурно, так как обозначает врачебный термин.

«С "идиотами" в нашей стране сложнее. Считаю, что это просто некультурно — использовать такое выражение, так как это все-таки врачебный термин, указывать человеку на его заболевания просто невоспитанно. Но в любом случае это нельзя расценить как оскорбление, так как бранным словом не является», — добавил юрист.

Салкин ранее заявил, что слово «корова» в адрес женщины суд не сочтет за оскорбление. Эксперт подчеркнул, что при этом приличный человек вряд ли так скажет. Он обратил внимание, что слово «овца» также не является ругательством и не имеет негативной коннотации.