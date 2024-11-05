Психолог дал совет, как создать новогоднее настроение

Создавать его нужно «ближе к празднику».

© РИА Новости

Этому поспособствует украшение ёлки, покупка подарков близким, а также разработка «сценария новогодней ночи».

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина.

«Первый снег — это само по себе событие, преждевременно связывать это с Новым годом. До Нового года почти два месяца, поэтому лучше ближе к празднику создавать себе это настроение. Настроение имеет разные источники. Это и традиции, к которым мы привыкли, например, под Новый год мы смотрим "Иронию судьбы", накрываем на стол. Есть наш личный вклад в создание этого настроения: чем лучше себе мы представляем, как хотим провести новогоднюю ночь и получить это замечательное новогоднее настроение, тем лучше получится его получить. Для семьи это может быть совместное украшение ёлки, выбор подарков и их упаковка, сценарий новогодней ночи. Кроме того, есть также различные активности в городе, которые помогают создать это настроение: новогодние базары, концерты, связанные с Новым годом».

Ранее Депутат Виталий Милонов посоветовал нарядить родственника в Деда Мороза ради экономии. Нанять аниматора к празднику могут позволить себе не все, есть также риск найти «простого алкаша». От русских традиций отказываться не стоит. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.