Психолог объяснила опасность мимолетных отношений

Постоянные мимолетные связи и отсутствие глубокой эмоциональной близости могут привести к так называемой «дофаминовой яме» — состоянию опустошенности, отметила практикующий психолог, сексолог Александра Миллер. По словам эксперта, интимные отношения играют ключевую роль в выработке таких гормонов, как эндорфины и серотонин, которые способствуют ощущению счастья.

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В то же время крепкие и полноценные связи поддерживают высокий эмоциональный тонус, тогда как кратковременные интрижки и «холодные» партнеры могут спровоцировать негативные последствия для психоэмоционального состояния.

Неудовлетворенность в интимной сфере может отражаться на поведении людей в обществе. Например, раздражительность руководителя может быть связана с нехваткой близости, а его настроение улучшится с появлением гармоничных отношений.

Также Миллер подчеркнула, что такая ситуация актуальна для женщин, особенно тех, кто находится в постоянной заботе о детях и страдает от недостатка качественного секса. При удовлетворяющих интимных отношениях повышается самооценка и уровень общего здоровья. К примеру, при полноценной половой жизни даже наблюдется снижение заболевания простудными заболеваниями, подытожила психолог в разговоре с РИАМО.

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