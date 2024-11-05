Как пережить перименопаузу и сделать секс лучше

Еще вчера мы были молодыми и прекрасными, а наши ночи — горячими и бурными. В принципе, сейчас ничего особо не поменялось, разве что лет нам немного (много) больше, но отжечь мы порой все равно не прочь. Другое дело, можем ли мы это себе позволить.

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Перименопауза — это тот период в жизни, когда гормоны начинают меняться, и тело решает устроить вечеринку с сюрпризами. Многие женщины замечают, что сексуальная жизнь тоже претерпевает изменения. Но это совсем не значит, что пора прощаться с удовольствием. С сексологом Ольгой Василенко (ее стаж работы — 13 лет) мы обсудили четыре важных момента, которые помогут пережить этот этап и даже сделать секс лучше, чем когда-либо. А еще — помогут вам сохранить страсть и уверенность.

Дружите с лубрикантами

Во время перименопаузы уровень эстрогена снижается, что может привести к сухости влагалища. Это естественно и абсолютно нормально, но может вызвать дискомфорт во время секса. И тут на помощь приходят лубриканты! Они могут стать вашими новыми лучшими друзьями в спальне.

«Выбирайте лубриканты на водной или силиконовой основе — они не только обеспечат комфорт, но и добавят приятные ощущения. Попробуйте разные текстуры и ароматы, чтобы найти то, что вам нравится», — советует Ольга.

И помните: чем больше увлажнения, тем лучше!

Предварительные ласки обязательны

Прелюдия становится еще более важной частью сексуального опыта в перименопаузу. Когда тело начинает медленнее реагировать, длительные ласки и поцелуи помогут разогреться и войти в нужное настроение. Если раньше прелюдия была скорее дополнением, то теперь она может стать звездой шоу!

И это здорово, ведь у вас появляется больше времени на наслаждение каждым моментом. Попробуйте новые виды прикосновений, массаж, расслабляющие ароматы — создайте атмосферу, которая полностью погрузит вас в процесс. Дайте себе время, и ваше тело отблагодарит вас за заботу.

Думайте о своем удовольствии

В этот период очень важно заботиться о своих желаниях и потребностях. Не бойтесь говорить о том, что вам нравится, и делиться с партнером своими предпочтениями.

«Перименопауза — время, когда ваше тело может удивлять, поэтому и подход к сексу может немного измениться. Слушайте себя, экспериментируйте и не стесняйтесь искать новые способы получить удовольствие. Исследуйте свои фантазии, пробуйте различные виды стимуляции и даже позы, которые вам раньше не приходили в голову», — предлагает специалист.

И пусть в этом вам помогут чувство юмора и легкость — важно не принимать перемены слишком серьезно!

Поддерживайте себя эмоционально

Перименопауза может быть непростым периодом в эмоциональном плане, и это тоже может повлиять на вашу сексуальную жизнь. Порой вы можете ощущать усталость или снижение либидо, и это совершенно нормально. Важно помнить, что перемены — это часть жизни.

Чтобы оставаться в хорошем настроении и поддерживать себя, выделяйте время на отдых, хобби и расслабляющие практики, которые приносят радость и помогают чувствовать себя лучше. Забота о себе — это не просто приятный бонус, это необходимый элемент, чтобы ваша сексуальная жизнь оставалась активной и приятной.

Развивайте чувственную связь с партнером

Сексолог рекомендует не забывать о развитии эмоциональной близости, особенно в этот период. Поговорите с партнером о том, что вас волнует и что бы вам хотелось добавить в ваши отношения. Простые объятия, разговоры и совместное время помогут укрепить вашу связь. Чем больше доверия и понимания между вами, тем лучше будет качество близости.

Введите в расписание регулярные «вечера для двоих»

Врач также советует выделять регулярное время только для вас и вашего партнера, чтобы сохранить романтику. Эти «вечера» могут быть не только о сексе, но и о совместных прогулках, ужинах или кино. Это создаст атмосферу тепла и любви и напомнит, что ваш союз важен для обоих. Когда вы вместе наслаждаетесь такими моментами, секс становится более естественным и приятным продолжением вашей близости.