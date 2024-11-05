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Секс в перименопаузу: 4 секрета, о которых стоит узнать прямо сейчас

Еще вчера мы были молодыми и прекрасными, а наши ночи — горячими и бурными. В принципе, сейчас ничего особо не поменялось, разве что лет нам немного (много) больше, но отжечь мы порой все равно не прочь. Другое дело, можем ли мы это себе позволить.

Как пережить перименопаузу и сделать секс лучше
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Перименопауза — это тот период в жизни, когда гормоны начинают меняться, и тело решает устроить вечеринку с сюрпризами. Многие женщины замечают, что сексуальная жизнь тоже претерпевает изменения. Но это совсем не значит, что пора прощаться с удовольствием. С сексологом Ольгой Василенко (ее стаж работы — 13 лет) мы обсудили четыре важных момента, которые помогут пережить этот этап и даже сделать секс лучше, чем когда-либо. А еще — помогут вам сохранить страсть и уверенность.

Дружите с лубрикантами

Во время перименопаузы уровень эстрогена снижается, что может привести к сухости влагалища. Это естественно и абсолютно нормально, но может вызвать дискомфорт во время секса. И тут на помощь приходят лубриканты! Они могут стать вашими новыми лучшими друзьями в спальне.

«Выбирайте лубриканты на водной или силиконовой основе — они не только обеспечат комфорт, но и добавят приятные ощущения. Попробуйте разные текстуры и ароматы, чтобы найти то, что вам нравится», — советует Ольга.

И помните: чем больше увлажнения, тем лучше!

Предварительные ласки обязательны

Прелюдия становится еще более важной частью сексуального опыта в перименопаузу. Когда тело начинает медленнее реагировать, длительные ласки и поцелуи помогут разогреться и войти в нужное настроение. Если раньше прелюдия была скорее дополнением, то теперь она может стать звездой шоу!

И это здорово, ведь у вас появляется больше времени на наслаждение каждым моментом. Попробуйте новые виды прикосновений, массаж, расслабляющие ароматы — создайте атмосферу, которая полностью погрузит вас в процесс. Дайте себе время, и ваше тело отблагодарит вас за заботу.

Думайте о своем удовольствии

В этот период очень важно заботиться о своих желаниях и потребностях. Не бойтесь говорить о том, что вам нравится, и делиться с партнером своими предпочтениями.

«Перименопауза — время, когда ваше тело может удивлять, поэтому и подход к сексу может немного измениться. Слушайте себя, экспериментируйте и не стесняйтесь искать новые способы получить удовольствие. Исследуйте свои фантазии, пробуйте различные виды стимуляции и даже позы, которые вам раньше не приходили в голову», — предлагает специалист.

И пусть в этом вам помогут чувство юмора и легкость — важно не принимать перемены слишком серьезно!

Поддерживайте себя эмоционально

Перименопауза может быть непростым периодом в эмоциональном плане, и это тоже может повлиять на вашу сексуальную жизнь. Порой вы можете ощущать усталость или снижение либидо, и это совершенно нормально. Важно помнить, что перемены — это часть жизни.

Чтобы оставаться в хорошем настроении и поддерживать себя, выделяйте время на отдых, хобби и расслабляющие практики, которые приносят радость и помогают чувствовать себя лучше. Забота о себе — это не просто приятный бонус, это необходимый элемент, чтобы ваша сексуальная жизнь оставалась активной и приятной.

Развивайте чувственную связь с партнером

Сексолог рекомендует не забывать о развитии эмоциональной близости, особенно в этот период. Поговорите с партнером о том, что вас волнует и что бы вам хотелось добавить в ваши отношения. Простые объятия, разговоры и совместное время помогут укрепить вашу связь. Чем больше доверия и понимания между вами, тем лучше будет качество близости.

Введите в расписание регулярные «вечера для двоих»

Врач также советует выделять регулярное время только для вас и вашего партнера, чтобы сохранить романтику. Эти «вечера» могут быть не только о сексе, но и о совместных прогулках, ужинах или кино. Это создаст атмосферу тепла и любви и напомнит, что ваш союз важен для обоих. Когда вы вместе наслаждаетесь такими моментами, секс становится более естественным и приятным продолжением вашей близости.