Какие фразы нельзя говорить бездетным

Рождение ребенка — решение, к которому нужно подойти ответственно и без спешки. Если вы уже успели познать радость материнства, постарайтесь войти в положение бездетных подруг. С ними в разговоре следующие 8 фраз использовать не стоит.

© Super.ru

Если не хочешь ребенка — значит, не нашла еще своего человека

Обмен жизненной мудростью в кругу близких друзей только приветствуется, особенно если вам потом не приходится оправдываться — мол, имела в виду совершенно другое. Завуалированно сообщать подруге, состоящей в отношениях, что партнер ей не подходит, если она не спешит беременеть, — как минимум странно. В конце концов, для начала неплохо бы уточнить, а в чем, собственно, причина «тайм-аута», если у вас достаточно доверительные отношения. Не спешите с выводами.

Здоровье не позволяет?

© Super.ru

Репродуктивное здоровье — тема для многих сугубо личная и щепетильная. И если человек сам не решается на откровения, заводить этот разговор не следует вовсе. Тем более может быть множество других причин, по которым подруга может откладывать материнство даже будучи совершенно здоровой. В таком случае сомнения в способности выносить ребенка прозвучат как оскорбление. Для бездетной женщины фразочка станет ударом по больному — просто не произнесите ее ни при каких обстоятельствах.

Пока не родишь — не поймешь

Материнство — своего рода подвиг. Тем не менее статус мамочки не дает права стыдить и судить других людей. Заслуги отдельно взятой личности не сводятся к продолжению рода, а потому нельзя обесценивать чужой опыт, если он пока не включает в себя рождение малыша. От фразы «Пока не родишь — не поймешь» так и веет презрением и чувством собственного превосходства. А это совсем не то, на чем строятся дружеские отношения, верно?

Часики-то тикают

Хотите скандала? В следующий раз избегайте эвфемизмов, говорите прямо: «Ты стареешь на глазах. Климакс не за горами. Еще немного, и о материнстве можешь не мечтать». Даже если вы искренне беспокоитесь о возрасте подруги в контексте возможности забеременеть, лучше уж завести деликатный разговор о возможности заморозить яйцеклетки. Напоминание о «часиках» ни к чему хорошему не приведет.

Дети — смысл жизни

Нужно признать, что у всех разный смысл жизни. С одной стороны, без рождения детей невозможно само существование человечества. С другой — в отдельно взятом случае девушка может сделать и нечто более полезное для цивилизации. Например, сделать научное открытие, изобрести лекарство, которое спасет множество жизней. Да-да, пока не родит — не поймет, главное — не произносить это вслух и дать возможность самостоятельно прийти к желанию родить ребенка без лишних порицаний.

Некому будет подать стакан воды

Стереотипные фразочки независимо от предмета обсуждения плохо подходят для разговоров на глубокие, чувствительные темы. Та же мысль, высказанная в другой, не избитой форме, вполне может и не встретить отторжения. Например: «Я считаю, что благодаря детям могу быть спокойна за свою старость. Возможно, ты со мной не согласишься, но мы с детьми можем поменяться местами с возрастом: сначала я забочусь о них, а в старости уже они, надеюсь, будут заботиться обо мне». Чувствуете разницу?

У вас не получается, да?

© Super.ru

Кажется, прошли времена, когда пополнение планировали сразу после свадьбы и не иначе. Однако стереотипы сильнее современных взглядов на жизнь. Если у пары, живущей вместе, не появляется ребенок, сердобольная общественность спешит поставить диагноз и вычислить, кто же из супругов не может иметь детей. Если действительно «не получается» — это, опять, же, дело личное. А если «отсрочка» — это выбор и результат контрацепции, то и говорить не о чем.

Ну у вас-то детей нет

Удивительным образом осуждение бездетных порой превращается в некое подобие зависти, и тезис об отсутствии наследников служит объяснением всего и вся. Купили квартиру? Ну естественно, детей-то нет. Поехали в отпуск? Неудивительно, вдвоем-то проще. Заметим, что подобный риторический прием на самом деле обесценивает не только чужой успех, но и родительский статус. Как ни крути — рождение малыша не ставит на жизни крест, а наделяет ее новыми красками. А путешествовать и расширять жилплощадь можно и с большой семьей.