Мужчина расстался с девушкой по неожиданной для нее причине

Житель Канады расстался с девушкой после того, как та отказалась доедать на пикнике объедки за его друзьями. Девушка поделилась историей на форуме Reddit и спросила, что об этой ситуации думают другие.

Она рассказала, что бывший парень позвал ее на барбекю с его друзьями. При этом организатор вечеринки отправил ее экс-бойфренду сообщение о том, что еды может не хватить на всех. По словам девушки, она отнеслась к этому нормально, и предположила, что гости пикника уже поедят к их приходу, а они присоединятся позже.

Когда девушка приехала с партнером на вечеринку, оказалось, что гости еще не ели.

«Когда пришло время еды, только восьмерых человек из 12 пригласили за стол. Они сели и ели, не поднимая на нас взгляд, пока мы стояли рядом и разговаривали. Я думала, что это очень странно. Было правда неловко, потому что мы очень хотели есть», — поделилась канадка.

Когда люди за столом закончили трапезу, по словам девушки, хозяин вечеринки позвал оставшихся четверых к тарелкам с объедками.

«Я не могла заставить себя сделать это и вежливо отказалась. Моего бывшего так возмутила моя реакция, что после этого мы расстались», — рассказала девушка.

Она отметила, что ее возмутила реакция ее экс-бойфренда на ее отказ. В конце своей истории девушка спросила, нормально ли это, приглашать людей в гости и обходиться с ними подобным образом. Также она попросила пользователей сети рассудить ее и бывшего парня. Она поинтересовалась, действительно ли ее поведение можно считать грубым, как утверждал ее экс-партнер.

Пост собрал более тысячи комментариев, в большинстве из которых форумчане встали на сторону автора и поддержали ее.