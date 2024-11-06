Как повысить стрессоустойчивость

Эксперт по генетике Елена Корчагина рассказала 6 ноября, в День осведомленности о стрессе, от чего зависит стрессоустойчивость.

По ее словам, во время стресса в организме человека происходит выброс целого букета нейромедиаторов — адреналина, кортизола, дофамина. При этом учащается сердцебиение, может перехватить дыхание, усилиться потоотделение. Психика отвечает на стресс разными способами — агрессией, истерикой или, наоборот, неадекватной апатией и безразличием.

«Человек с высокой стрессоустойчивостью спокойнее относится к внешним раздражителям, поэтому у него не возникает такой острой реакции на стресс. Сохраняя присутствие духа, он может адекватно и быстро принимать решения и подстраиваться под возникшую ситуацию, а впоследствии легко отпускать травмирующий опыт», — напомнила специалист.

У людей с низкой устойчивостью к стрессам любое неожиданное событие может вызвать панику, они не способны быстро принять решение.

«Стресс запускает химическую реакцию в организме человека, за ее интенсивность отвечают некоторые гены, например ANKK1, COMT и DRD2. Они принимают участие в метаболизме дофамина, который синтезируется при стрессе, и облегчают реакцию на него. У некоторых людей встречаются варианты этих генов, при которых выработка дофамина и чувствительность организма к нему снижаются. Другие варианты генов, наоборот, способствуют метаболизму этого нейромедиатора и делают человека более устойчивым к стрессу», — рассказала эксперт.

Изменить гены, полученные от родителей, невозможно, но это не значит, что нельзя повысить стрессоустойчивость другими методам, пишут "Известия".

«В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на комфорт своего тела: высыпаться, рационально питаться, заниматься любимым видом спорта, полноценно отдыхать. Не стоит злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, рекомендуется полностью отказаться от курения», — подчеркнула врач.

Она обратила внимание на то, что во время стресса первым реагирует тело: мышцы спазмируются, дыхание перехватывает. Избавиться от напряжения помогают массаж, йога, растяжка, плавание. Также важно научиться эмоциональной регуляции.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главный внештатный специалист Минздрава Московской области психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что спиртные напитки вымывают витамины из организма.