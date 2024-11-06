Как бороться с осенней хандрой с помощью простых и доступных средств, рассказывают психологи.

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Осенью, когда световой день становится короче, когда на улице холодает, а природа увядает, мы чувствуем изменения в физическом и эмоциональном состоянии. Попробуем разобраться, как не просто справиться с хандрой, но и улучшить самочувствие и настроение.

Осенняя хандра - это состояние, когда организм начинает реагировать на смену сезонов, например, вечером хочется раньше ложиться спать, а утром дольше нежиться в постели. Вместе с осенью приходит желание замедлить темп жизни. В такие моменты, когда наблюдается спад мотивации, мы часто вспоминаем о тёплом лете. Кроме того, есть ещё одна проблема: мы вынуждены работать весь день при искусственном освещении и это может дестабилизировать организм. Вечерние прогулки тоже уже не такие приятные из-за сырости, холода и малой освещённости улиц.

Все мы разные

Геном человека помогает понять, как мы воспринимаем окружающий мир, включая времена года, особенно осень. Во многом это зависит от нашей генетики. Некоторые люди благодаря уникальному набору генов способны легче адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Они ощущают прилив энергии вне зависимости от сезона. С другой стороны, есть и те, кому не только увядание природы, но и каждый день даётся тяжело.

Если вас одолевает глубокая тоска и вы не в силах с ней справиться, ваша продуктивность снижается, а привычные действия даются с трудом, то стоит обратиться к специалисту. Ведь именно в осенний период появляются первые признаки депрессии, которая может перерасти в серьёзную проблему. Однако, если вы способны контролировать негативные мысли, а вечер в компании друзей вселяет в вас уверенность и даёт вам силы, то беспокоиться не стоит.

Выспаться = уменьшить стресс

Чтобы оградить свой организм от лишнего стресса, нужно хорошо высыпаться. Сон должен составлять 7-8 часов. Важно, чтобы вы ложились и просыпались в одно и то же время. Постарайтесь засыпать до 23:00. Именно в это время в организме начинают вырабатываются определённые гормоны, которые отвечают за общее эмоциональное состояние.

Полноценный отдых помогает улучшить память, внимание и способность принимать решения. Это позволяет легче справляться с повседневными задачами и стрессовыми ситуациями, что снижает общий уровень тревожности.

Психология осени

В холодный период ритм жизни ускоряется. Новые задачи, проекты и обязанности - иногда кажется, что количество дел просто зашкаливает. В погоне за выполнением всех намеченных целей мы часто забываем о том, как важно сделать паузу. Мы забываем о своих увлечениях, хобби и простых радостях.

Не нужно в это время забывать и о духовной пище. Хотя бы раз в неделю стоит посещать выставки, театры или концерты. Это поможет избежать эмоционального выгорания и чувства тоски. Специалисты уверены, что хандра настигает человека, когда у него появляется много свободного времени.

Эксперты уверяют, что стресс не так страшен, как мы думаем. Важно то, как мы его воспринимаем. Невозможно решить все проблемы за один день, и не стоит корить себя за это. Лучше ежедневно планировать свои дела. Если вам не удаётся решить какой-то вопрос сейчас, не стоит считать себя неудачником. Старайтесь также не обещать другим больше, чем вы можете сделать.

От грусти к активности

Один из способов справиться с осенней хандрой - дозированная физическая активность. Важно подобрать нагрузку с учётом вашего состояния здоровья. Не нужно смотреть на своих друзей, которые занимаются спортом более десяти лет, вам будет тяжело и больно. За рекомендациями можно обратиться к тренеру или терапевту. В неделю рекомендуется уделять не менее 150 минут тренировкам.

Считается, что на время занятий спортом мы можем забыть о повседневных заботах, поэтому многие люди после нагрузки начинают смотреть на проблемы по-новому. Зарядка - это, пожалуй, одно из самых эффективных средств. Не стоит заниматься активностью перед сном, так как это может вызвать перевозбуждение нервной системы и привести к проблемам с засыпанием.

Суперфуд от хандры

Важно осенью пересмотреть свой рацион питания. Следует исключить фастфуд и следить за потреблением жидкости. В рационе должно быть много овощей, богатых клетчаткой, умеренное количество животных жиров. Также рекомендуется добавить в меню продукты с низким гликемическим индексом.

Если вы хотите ощутить прилив бодрости, специалисты рекомендуют обратить внимание на качественный зелёный чай и фиточаи. Они содержат витамины и антиоксиданты, которые способствуют хорошему самочувствию. А вот от крепкого кофе и чёрного чая лучше отказаться, чтобы не навредить желудочно-кишечному тракту и сердцу.

Тыква - это не только вкусное лакомство, но и настоящее лекарство от хандры. Из неё можно приготовить множество разнообразных и аппетитных блюд. Если у вас остались кабачки, то они тоже могут помочь справиться с грустью. А суп-пюре из брокколи и цветной капусты не только удивят своим вкусом, но и окажут благоприятное воздействие на организм.

Не стоит увлекаться вкусняшками, так как они могут привести к серьёзным проблемам. Все эти лакомства содержат большое количество углеводов - источника калорий, которые нужно сжигать с помощью физических нагрузок. Употребление сладостей допустимо лишь в качестве исключения. Можно также выбирать полезные сладости без сахара.

Зачастую осень может стать не только периодом интенсивной работы, но и возможностью для переосмысления собственных приоритетов.