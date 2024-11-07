Психолог объяснил веру в гадалок и экстрасенсов

В жизни случаются разные ситуации и люди, порой, прибегают за помощью к тем, кто называет себя экстрасенсами или гадалками. Почему им верят, в беседе с ИА RuNews24.ru объясняет психолог Елизавета Чернова.

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По словам эксперта, любой человек, имеющий элементарные знания о том, как устроен мир и получающий информацию об этом еще в школе, не может не понимать, что суеверие, астрология, экстрасенсорика и любая мистика — это откровенные ложь и обман.

Однако несмотря на это, многие верят в «магию», так как у большинства иррационально мистических практик есть последователи.

«Главная причина, почему люди в них верят, заключается в том, что "прогнозы" экстрасенсов и гадалок верны, как бы это не звучало парадоксально. Дело в том, что все подобные деятели формируют свои слова и предсказания таким образом, чтобы в их словах ошибка была заведомо исключена. Поэтому, читая прогнозы или слыша предсказания, человек их применяет на себя. Каждый видит и отражает свои чувства в этих фразах», — объясняет эксперт.

Елизавета Чернова подчеркивает, что образованность и развитый интеллект можно считать защитой от такого рода мистических, экстрасенсорных влияний. Однако и они не до конца могут быть гарантом, что человек не станет жертвой этих манипуляций.

«Человек при всем его багаже знаний и высоком интеллекте может быть в какой-то степени легковерным или наивным, поэтому воздействие на него тоже будет иметься. Экстрасенсы и мистификаторы очень грамотно собирают свои предсказания и гадания относительно людей, чтобы зацепить их сознание. Они работают так: на пять положительных факторов приходится один отрицательный. И это влияет на сознание человека», — раскрывает секреты гадалок эксперт.

Психологические эксперименты показывают: если отрицательных предсказаний будет вдвое больше, человек будет отрицательно реагировать на предсказания и не верить в слова предсказателя. Поэтому предсказание должно быть максимально приятно и благоприятно воздействовать на психическое состояние человека.

«Гадалки, астрологи и экстрасенсы должны апеллировать к могущественным силам, фразам, знаниям, тому, что выходит за рамки реальности, подкрепляя эффект мистификации. Эта коммерческая позиция с максимально завышенными стоимостями услуг тоже играет на руку мистификаторов, потому что клиент скорее убедится в том, что астрология, гадания и таро работают, чем признается себе, что выбросил деньги на ветер», — объясняет Елизавета Чернова.

По словам эксперта, человеку достаточно нескольких случаев совпадений гаданий со своими жизненными обстоятельствами, чтобы он поверил в силу гаданий и экстрасенсорики. Это же касается и других примет, суеверия.