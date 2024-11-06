Как правильно пережить разрыв отношений

Завершение отношений – один из самых сложных для проживания процессов, который чаще всего люди избегают. Способы избегания самые разные, лишь бы не испытывать боль от неоправданных ожиданий: уход в загул, обесценивание всех отношений в целом, замена другими отношениями. Как помочь себе выйти из этой непростой жизненной ситуации, разберем в новой статье от редакции.

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А поможет RuNews24.ru разобраться в этом вопросе психолог, гештальт-терапевт Чапкевич Элеонора Александровна. Эксперт дала ряд практических советов, которые помогут правильно пережить непростой период окончания долгих отношений.

Уходя, уходи

Психолог уверена, что у каждого человека свой путь в процессе понимания и принятия разлуки, поэтому завершение отношений может длиться достаточно долго.

Боль, обида, тоска могут часто вызывать мысли и воспоминания о бывшем партнере. Поэтому люди создают ситуации, когда необходимо общаться с бывшей или бывшим, например, не разрешая оставшиеся финансовые, имущественные или иные вопросы. Чаще всего это делается не специально. Но кто-то, наоборот, думает о том, что лучше расстанется с деньгами в виде откупа за свое спокойствие – «столько стоил мой опыт».

«Однако нужно помнить, что по-настоящему завершение отношений – это свобода от них, когда на вашу жизнь, принятие решений и другие значимые моменты жизни не влияет ни прошлый объект любви, ни мысли о нем», - отметила гештальт-терапевт.

Как помочь себе в этот период

Если люди хотят завершить отношения, но у них не получается, что делать? Рассмотрим типичные ситуации:

1. Хочу уйти, но не могу без него

Причины кроются в отсутствии базовой безопасности, чувстве тревоги, страхе остаться одной и т.д. В таком случае лучший способ решить проблему – пойти на длительную терапию и наращивать внутреннюю опору.

Также помогает дневник эмоций. Выделяйте вечером 5-15 минут или в момент сильных эмоций и пишите всё, что чувствуете. Вскоре вы заметите, что интенсивность ваших переживаний снижается. Отгоревать, отплакать тоже отличный вариант – выделите время и отдайтесь своим эмоциям.

2. Я его/ее больше не люблю

Внутри вы уже готовы уйти, поэтому завершите все дела, которые вас связывают. Если есть дети, то четко, и желательно документально, договоритесь о форматах встреч, их обеспечении и прочем. Чем меньше вам придется контактировать и прояснять что-то в будущем, тем проще все завершить. При этом вы можете испытывать грусть, печалиться о своих неоправданных ожиданиях – проговаривайте всё и не запрещайте себе немного погрустить. Тут главное понять, что от вас зависит далеко не всё, и исправить человека может лишь он сам. Попробуйте рассмотреть ситуацию с позиции получения нового опыта.

3. Он/она от меня ушел(а), а я не могу отпустить, думаю о нем и хочу вернуть

Логичные советы друзей, например, «Зачем тебе человек, которому ты не нужен?», не помогают. Тут лучше совмещать первые два пункта, а также стараться чем-то занять себя, даже через силу. Заполните свою жизнь чем-то новым, и при этом оставьте место для того, чтобы отгоревать свою отверженность.