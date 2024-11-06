В Сети назвали отталкивающие во время похода в гости вещи

Пользователи сети назвали вещи, отталкивающие их во время похода в гости. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие признались, что их отталкивает пренебрежение потребностями домашних животных.

«Когда миски с водой у их питомцев пусты. Монстры», — LoJellythings, пользователь Reddit.

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«Если у животного грязный лоток. Те же люди жалуются, когда их кошки начинают писать и гадить куда угодно, кроме лотка. Чувак, ты будешь пользоваться общественным туалетом, переполненным отходами?» — fizzy_fae, пользователь Reddit.

Другие добавили, что обращают внимание на состояние спального места человека.

«Когда у человека нет простыней, но он явно спит на кровати», — badcatgarfield, пользователь Reddit.

Еще несколько пользователей отметили, что если в доме есть ребенок, однако вне детской нет признаков его существования, это покажется им пугающим и странным.

«Дом не обязательно должен быть захламлен. Но в нем нет ни фотографий ребенка, ни его курток, обуви, игрушек, ничего, что указывало бы на то, что ребенок здесь тоже живет. Например, я убираю каждый вечер, но вы все равно увидите обувь малыша у двери и его маленький столик для игр в гостиной, его портреты на стенах», — DontWantNoCornbreadd, пользователь Reddit.

Ранее мужчины, уверенные, что противоположный пол никогда не поймет некоторых вещей, поделились на Reddit своим опытом. Так, некоторые мужчины пожаловались, что женщины не понимают их потребность в периодической праздности.