Аналитики ответили, как часто пользователи Сети сталкиваются с буллингом

Каждый третий пользователь интернета в России становился жертвой кибербуллинга, а чаще всего пострадавшие испытывали раздражение и злость от случившегося. Об этом говорится в исследовании технологического холдинга VK, которое приурочено к месяцу борьбы с кибербуллингом.

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"Согласно данным опроса, каждый третий пользователь (33%) становился жертвой травли в сети", - говорится в исследовании.

Отмечается, что чаще пострадавшие от кибербуллинга испытывают раздражение и злость, обиду, подавленность, тревогу и страх, бессилие и растерянность. Вместе с тем около 70% из них, помимо негативных чувств и эмоций, столкнулись с физическими симптомами, такими как проблемы со сном и головные боли.

Среди же тех, кто хотя бы раз столкнулся с травлей в интернете, наибольшая доля пользователей, согласно исследованию, не обращалась за помощью после инцидента по разным причинам. Порядка 34% просили поддержки у друзей и у родственников, 17% работали с психологом, еще 17% писали в службу поддержки интернет-ресурса, где происходил кибербуллинг, 12% публично рассказывали об этом в соцсетях.

В опросе приняли участие более 2 тыс. респондентов. Опрос проводился в октябре 2024 года.