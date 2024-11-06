Психиатр дал советы, как справиться со стрессом

Эмоциональное напряжение – неизменный спутник современной жизни. Ритм жизни, за последние сто лет ставший быстрее в несколько раз. Огромный объем поступающей к нам информации, не всегда позитивной. Множество повседневных задач, которые необходимо решать. Все это приводит к тревожности и эмоциональной опустошенности.

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Как сохранить душевный комфорт, рассказывает Станислав Бахматов, психиатр-нарколог городской поликлиники №8.

«Психологи знают много различных ментальных практик, позволяющих снять стресс. Им можно обучиться и использовать, когда необходимо, – говорит специалист. – Но, если привести себя в порядок необходимо прямо здесь и сейчас, проще всего переключить внимание с источника стресса и "заземлиться". Почувствовать себя и свое тело в данный конкретный момент. Для этого подходят простые физические действия».

Принять контрастный душ. Залезть в ванну, добавив пены или вкусно пахнущих масел.

Встать и интенсивно подвигаться: не важно, займетесь вы физкультурой или включите музыку и потанцуете. Главное, сосредоточиться на ощущениях тела.

Выпить горячего чаю, съесть что-нибудь вкусное. Главное, не переедать!

Заняться хобби, каким-то приятным делом, способным захватить все ваше внимание.

Пообщаться с близкими или друзьями, можно даже по телефону. Главное, чтобы с той стороны звонка был кто-то, способный выслушать и посочувствовать.

Другие полезные советы экспертов и специалистов можно почитать в рубрике ИА «Уральский меридиан» «Что делать…». Новости здравоохранения агентство публикует в подборке «Медицина».