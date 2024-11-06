Психолог дал рекомендации по борьбе со страхом перемен

Страх перед новыми вызовами может серьезно ограничивать человека на пути к достижению крупных целей, считает психолог и карьерный консультант Анна Мухина. Она пояснила, что стремление к стабильности и комфорту играет важную роль для большинства людей, однако внутреннее желание развиваться и уходить от рутины также является важной человеческой потребностью.

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Часто крупные проекты и перемены вызывают тревогу, так как они требуют усилий и изменений в привычном укладе жизни. Кроме того, стремление сохранить позитивный образ в глазах других и собственную самооценку становится дополнительным барьером.

Анна Мухина рекомендует бороться со страхом перемен, начиная с вопроса к самому себе о том, что конкретно вызывает опасения. Важно представить, что худшее уже произошло, что поможет сформулировать реальные пути решения проблемы. Поддержка со стороны также может оказаться полезной в этом процессе.

По словам психолога, можно использовать простой метод: записать на бумаге все возможные риски и тревоги, связанные с новым проектом, чтобы затем оценить каждый из них отдельно. Мухина уверена, что такой подход поможет найти реалистичные решения для большинства сложных ситуаций.

Эксперт также подчеркивает важность четкого определения конечной цели и постепенного достижения ее через более мелкие задачи. Например, при желании стать генеральным директором человек может начать с прохождения обучения или курсов, которые обеспечат необходимые знания. Следующие шаги — это развитие необходимых навыков и получение опыта в сфере управления. По мнению Мухиной в беседе с Pravda.Ru, каждый небольшой шаг делает крупную цель более достижимой и помогает преодолеть страх перед новым и неизведанным.

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