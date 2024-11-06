Эксперты дали совет, как бороться с акрофобией

У тренирующихся нет времени «смотреть вокруг» и думать о том, «что внизу».

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Занятия требуют тяжёлого интеллектуально-физического труда. Так спортсмены адаптируются к высоте, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

«Я могу сказать, что, наверное, половина скалолазов боятся высоты. Это эмоциональная история. Нельзя сказать, что у нас многие дети не боятся высоты — все боятся высоты в той или иной мере. Очень мало таких безбашенных. Но когда лезешь, ты сосредоточен не на том, что вокруг, а на том, что ты делаешь. И в итоге ты оказываешься на высоте большой. То есть, по большому счёту, таким образом ты себя адаптируешь к этой высоте. Ты сосредоточен на других, совсем задачах. Потому что лазать просто и что-то вокруг смотреть, следить — невозможно. Ты должен полностью погружён быть в процесс, иначе ты никуда не залезешь. Физически это достаточно тяжело, эмоционально — тоже, потому что ты должен постоянно думать, что ты делаешь дальше, какую зацепку взять. Они не все однозначно берутся так, как кажется. Это как бы такой процесс интеллектуально-физический тяжёлый достаточно. У тебя нет времени задуматься о том, что у тебя внизу».

Сегодня в Москве открывается первый специализированный центр скалолазания ЦСКА. Спортивный комплекс построен по техническому заданию Минобороны РФ в сотрудничестве с Федерацией скалолазания России и ФАУ МО РФ ЦСКА.

Отмечается, что общая площадь его скалодромов составит 5 тысяч квадратных метров, включая соревновательный зал на 1300 мест и несколько тренировочных залов.