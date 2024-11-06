Как преодолеть сезонную усталость и хандру?

Когда погода перестает радовать теплом и солнцем, а день становится короче, на людей начинает накатывать уныние. Осень не зря ассоциируют с увяданием, тоской и печалью. В это время года многие люди часто испытывают подавленное настроение. Разбираемся, как избежать сезонной хандры.

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«Чтобы не потерять летний позитивный настрой, надо помнить несколько вещей, – говорит психолог-публицист Катерина Молния. – Во-первых, все циклично. День сменяется ночью, лето – зимой, и даже веселье и хорошее настроение может поменяться на грусть. Осень – это время размышлений, время отдыха. Порой надо разрешить себе немного приостановиться, замедлиться. За этой остановкой нас ждут новые дела, новые победы и высокие скорости».

Во-вторых, по словам эксперта, за суетой летних побед мы изнашиваем свой организм и свою психику, а осень – это напоминание, что даже природа ставит все на паузу.

«Помните, что это нормально. Одно лишь осознание такой "нормальности" поможет сохранить позитивный настрой, даже если вам покажется, что дела идут медленней», – объясняет специалист.

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«В-третьих, смена сезона, температуры и светового дня влияет и на внешний вид, и на самочувствие. Повысить работоспособность, восполнить недостаток полезных микроэлементов и солнечных лучей нам помогут витамины и спорт», – отмечает Катерина Молния.

А как же психика, скажете вы, разве есть витамины от грусти? Волшебных таблеток пока не изобрели, но повысить качество жизни вам поможет психогигиена.

Клинический психолог, основатель школы обучения психологии Ева Ефремова делится советами, которые помогут вам сделать ваше осеннее настроение позитивнее и ярче.

Создавайте себе тепло и уют всеми возможными способами

Яркие, теплые насыщенные цвета: новый чехол на телефон, яркая ваза в интерьер, жизнерадостный шарф – силу таких мелочей часто недооценивают.

Радость еды – это тоже важная рекомендация осени. Вкусы, которые традиционного согревают не только тело, но и душу: корица, гвоздика, перец, какао и шоколад. Их осознанное использование поможет и улучшить настроение, и не скатиться в традиционный осенний «жор».

«Ешьте разнообразно, разноцветную пищу, – говорит бизнес-коммуникатор Ия Ким. – Готовьте или заказывайте экзотические блюда разных народов мира. Помогите своему мозгу через вкусовые рецепторы получить больше информации извне, чтобы рутина не захватила вас».

Ароматы – один из самых легких и действенных способов поднять настроение. Сладкий апельсин, ваниль дадут легкое настроение, лимон и розмарин помогут усилить концентрацию, запахи мандаринов и сладкой выпечки наполнят воспоминаниями из детства.

Мало кто знает, как сильно на состояние человека влияет выбор одежды. Уютный кашемир и мягкий свободный фасон вместо колючей шерсти и стягивающих деталей поможет не раздражаться лишний раз.

Встречайтесь с друзьями, делайте то, о чем давно мечтали

Долгие осенние вечера прекрасны для того, чтобы поиграть с друзьями в настолки, посмотреть вместе новые фильмы, пофилософствовать о жизни. Качественно проведенные с единомышленниками несколько часов в выходной дадут заряд энергии на целую неделю.

Осень – лучшее время для того, чтобы поучиться чему-то новому. Обучение дает допамин – нейромедиатор который отвечает за мотивацию, вдохновение и настрой что-то делать. Для кого-то это будут курсы актерского мастерства, для кого-то новый язык, для кого-то новые темы по психологии, а для кого-то научные лекции. Выбор может быть любой, главное, чтобы обучение было по душе. Когда что-то сильно нравится, то погода, слякоть и ранние закаты перестают иметь значение. А с работой хочется справиться быстрее и эффективнее, чтобы посвятить вечер любимому делу.

Наполните рабочий день позитивными впечатлениями

«Важно уметь планировать работу и делегировать рабочие задачи, – говорит практикующий психолог, бизнес-коммуникатор Ия Ким. – Но не впадать в панику, если что-то идет не по плану. Холодный рассудок и смена деятельности всегда в помощь».

Интересно, что для курящих людей рабочий день проходит легче, отмечает специалист.

«Выйти на перекур – это действие, которое дает возможность сменить фокус и снять напряжение. Конечно, можно выходить из офиса и без перекура. Договоритесь с коллегой или приятелем делать это каждые два часа на 15 минут. Выставьте будильник – и вперед. Для людей, ориентированных на ЗОЖ, перерывы можно использовать для разминки. Физически растянуться, потанцевать, поприседать. Это особенно комфортно делать, если вы работаете удаленно», – говорит психолог.

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«Заведите правило гулять каждый день. Проведите один час без гаджетов, смотрите на природу, подмечайте размер, цвет и форму облаков, луж, палых листьев. Замечайте жизнь вокруг себя. Те, у кого есть питомцы, гуляйте разными маршрутами. Как вариант, садитесь в авто и доезжайте до другого парка или площадок, чтобы была смена картинки. Если ходите пешком на работу или с работы, то выбирайте разные маршруты», – говорит Ия Ким.

Не отвлекайтесь на деструктивную критику ваших действий, выберите цель и ищите креативные идеи для ее воплощения. Меняйте фокус внимания каждые 50 минут, чтобы максимально повысить эффективность и продуктивность выполняемой работы. Также раз в полтора часа необходимо менять положение тела. Тогда, по словам психолога, мозг будет реагировать на физиологические изменения, помогая психике расслабиться. Вы не заметите, как быстро пролетит рабочий день, а за ним и рабочая неделя.

В выходной позвольте себе лежать и ничего не делать, никуда не бежать, советуют психологи. Похвалите себя, как в детстве – за то, что хорошо поели, хорошо полежали. Осень – это лучшее время для того, чтобы расширить круг своих интересов, не относящихся к работе. Расширяйте список ваших хобби, балуйте себя всеми доступными способами, держитесь подальше от источников негативной информации, и вас ждет прекрасная осень.