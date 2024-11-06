Сексолог предупредил, какие секс-игрушки не стоит использовать женщине

Жизнь современной женщины редко можно представить без экспериментов с продукцией из магазина для взрослых. Ассортимент заставляет глаза разбежаться, но так ли безопасно большинство товаров для женского организма? Мы поговорили с сексологом Марией Гришиной, которая подсказала, какие устройства для женского удовольствия могут навредить, а также рассказала, какие моменты при выборе секс-игрушек и гаджетов должны насторожить.

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Осторожнее с вуманайзером

Самый популярный гаджет, который бьет все рекорды продаж в секс-шопах, — вуманайзер. Его близкий «родственник» — сатисфайер, правда, работает по другому принципу. Использование подобных устройств действительно привносит больше красок в сексуальную жизнь, но наш эксперт предупреждает, что увлечение гаджетами может быть опасно. Сексолог:

«Вы даже не заметите, как возникнет привыкание. Мозгу будет непросто перестроиться, когда за дело возьмется реальный мужчина, последний всегда проиграет электроприбору».

Полностью отказываться от вакуумных устройств специалист не рекомендует, однако важно знать меру и использовать их во время близости с партнером, тем самым не закрепляя эффект лишь от гаджета.

Как понять, что секс-игрушка нанесет вред организму

Некачественные материалы

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе дополнительного стимулятора, — из чего он сделан. Как правило, если мы говорим об устройствах с аккумулятором, они выполнены из пластика. Некачественный пластик содержит ПВХ, фталаты, бисфенол и другие опасные для человеческого организма соединения. Самое неприятное, что они могут ударить по эндокринной системе.

Пористый материал

Несмотря на то, что в любом магазине вы сможете приобрести специальные средства для очистки устройств, если игрушка выполнена из пористого материала, ее невозможно полностью избавить от бактерий. Наш эксперт рекомендует использовать барьерную защиту даже в случае с игрушками, если вы приобретаете продукт из подобного материала.

Сильный запах

Некоторые устройства могут крайне неприятно пахнуть сразу же после того, как вы вскрыли упаковку. В этом случае сексолог рекомендует вообще не использовать такую вещь и сразу же отправить ее в мусорное ведро. Еще хуже, если гаджет или игрушка пропускает маслянистый секрет, который является химическим смягчителем, добавленным производителем. Это довольно опасное соединение, которое может привести к бесплодию и нарушить работу гормонов.