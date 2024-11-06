Психолог рассказал о психологических травмах Раскольникова

У персонажа романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова можно заметить признаки психологических травм, которые наносят вред самооценке. Об этом Gazeta.SPb рассказал психолог-консультант, психотерапевт Дмитрий Дюков.

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«Это принижение индивидуальности и, собственно говоря, какой-то буллинг, направленный против индивидуальности — то, что заставляет человека усомниться в своей ценности, в своей, в каком-то смысле, реальности… Заставляет задавать вопрос: "Могу ли я быть выше других людей, преступать законы человеческие, притом любые: моральные и юридические?"» — сказал эксперт.

По его словам, герой романа также может страдать биполярным расстройством, потому что он задается вопросом, какое место он занимает в мире. Дюков добавил, что у людей, которые хотят отобрать жизнь у кого-либо из личной выгоды, может быть диссоциальное расстройство личности.

В конце октября в социальных сетях «Кинопоиска» вышел вертикальный сериал общим хронометражом в семь минут, который рассказывает о том, что роман «Преступление и наказание» нашел отражение в поп-культуре и медиа по всему миру. В экранизации «Преступления и наказания» режиссера Владимира Мирзоева классический сюжет развивается в реалиях XXI века, Родион Раскольников (Иван Янковский) — студент, изнуренный безденежьем и придумавший план.