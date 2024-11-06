Как отличить «‎хороший» стресс от «‎плохого»

Стресс - это не всегда плохо. Что надо знать об этом состоянии, в День осведомленности о стрессе рассказала врач-психиатр, психотерапевт, спикер конференции FutureMed 2024 Виктория Читлова.

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«‎День осведомленности о стрессе отмечается во всем мире дважды в году, что отражает большую стрессовую нагрузку на людей всей планеты. Дата плавающая: в середине апреля и в первую среду ноября», — отметила Виктория Читлова.

Стрессовые факторы - это внешние события, которые влияют на наш эмоциональный фон, а часто - и на физиологический.

«‎Стрессовым фактором может стать увольнение, разлука, смерть близкого, катаклизмы и т.д.», — поясняет доктор Читлова.

Под острым стрессом специалисты подразумевают каскад физиологических процессов - учащение пульса, повышение артериального давления, перераспределение кровотока и работы органов. Все эти реакции призваны мобилизовать наш организм на преодоление трудностей.

«‎Такое состояние, как правило, непродолжительно, имеет приспособительный характер и считается здоровым!» — подчеркивает доктор Читлова.

Она отмечает, что стресс мы можем испытывать не только от негативных событий, но и от очень приятных и радостных. Это нормальная реакция.

Для здоровья опасен дистресс - физиологическое состояние затянувшегося стресса, когда органы и системы начинают сбоить, что повышает риск развития тревожных, депрессивных и соматических расстройств. У человека не только нарушается настроение, падает трудоспособность, но также ослабевает иммунитет, нарушаются обменные процессы, возникает дисбаланс в гормональной системе.

«‎Не стоит избегать стресса! Да это и невозможно. Иначе мы были бы вынуждены жить в информационном и социальном вакууме, избегать любых изменений и событий в жизни. Хотя и это тоже приводит к стрессу. Следует принять тот факт, что мы всегда погружены в условия неопределенности и от этого никуда не деться», — советует Виктория Читлова.

Но как все-таки справляться со стрессом?

Прежде всего, важно стать активным участником своей жизни и стремиться управлять ею.

Также есть два подхода к регуляции стресса, важно иметь в виду оба:

Физиологический: нужно нормализовать сон и питание, трудовую нагрузку, регулярно заниматься физическими упражнениями, комфортными и эффективными именно для вас.

нужно нормализовать сон и питание, трудовую нагрузку, регулярно заниматься физическими упражнениями, комфортными и эффективными именно для вас. Смысловой: вовремя распознавать дискомфорт и проблемы в вашей жизни и целенаправленно их решать, а не избегать или "закрывать глаза". В противном случае стресс станет хроническим.