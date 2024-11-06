Психолог рассказал, как опознать жадного мужчину на первом свидании

Люди по-разному относятся к финансам. Одни усердно копят на мечту, другие транжирят направо и налево, а третьи — просто не желают тратить ни копейки. Калининградский психолог, сексолог Юлия Гришина рассказала «Клопс», как ведут себя жадные мужчины.

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Скупые люди всячески избегают расходов и по большей части думают, как сэкономить, а не как заработать. Подобная черта может влиять не только на финансовое положение, но и негативно отражаться на личных отношениях. Жадный человек редко учитывает потребности и чувства партнёра.

«Понять, что на тебя не будут тратиться, делать подарки и дарить цветы, можно ещё на первом свидании», — отметила Гришина.

Определить скупого человека можно по так называемым красным флагам. Главное — уметь их считывать и вовремя сделать выводы.

Десять признаков, что мужчина, скорее всего, жадный

В случае знакомства в интернете потенциальный партнёр будет звать вас на свидание не в кафе, а на уличную прогулку. Даже если это зима и за окном минус 30. Если вы замёрзли и сами предложите согреться чашечкой кофе, то услышите: «Зачем тратиться, у меня с собой есть термос». Некоторые всё же могут пригласить в ресторан, но, изучая меню, будут делать акцент на высоких ценах. Возможно, предложат разделить счёт пополам: «как современные люди». Скупой мужчина вряд ли оставит чаевые и ещё раз подчеркнёт, что счёт обошёлся в круглую сумму. Пользоваться услугами такси не будет, если есть автобус. То же касается и цветов: зачем их дарить, они завянут — это пустые траты. Все разговоры будут крутиться вокруг финансов, например, о том, как человек не дал себя облапошить. Нередко такие люди хвастаются скидочными купонами или тем, как мастерски они ловят акции по снижению цен. Жадные мужчины считают женщин меркантильными. Говорят, что деньги — это не важно, и ищут любовь без материальных вложений. Всегда осуждают щедрых представителей сильного пола. Рассказывают истории об их недальновидности и глупых тратах на подруг. Очень часто подобная категория мужчин проживает с мамами, потому что снимать отдельное жильё очень дорого и, на их взгляд, бессмысленно. Они будут рады переехать к вам в квартиру, не считая ситуацию зазорной. Своё поведение скупые люди называют рачительностью, бережливостью и хозяйственностью. Там, где можно, они всегда будут торговаться до последней копейки.

Впрочем, случается, что и не обладая болезненной скупостью, молодой человек не хочет тратить лишних денег.

«В моей практике я общалась с представителями сильного пола, которые в один голос говорили, что не будут вкладываться, если не видят дальнейших перспектив с партнёршей», — поделилась Юлия Гришина.

Однако это, по её словам, не касается оплаты ужина в ресторане или такси. Для большинства мужчин это вопрос чести и самоуважения, который «не обсуждается».

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