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Скупой или экономный: психолог рассказал, как опознать жадного мужчину на первом свидании

Люди по-разному относятся к финансам. Одни усердно копят на мечту, другие транжирят направо и налево, а третьи — просто не желают тратить ни копейки. Калининградский психолог, сексолог Юлия Гришина рассказала «Клопс», как ведут себя жадные мужчины.

Психолог рассказал, как опознать жадного мужчину на первом свидании
© unsplash

Скупые люди всячески избегают расходов и по большей части думают, как сэкономить, а не как заработать. Подобная черта может влиять не только на финансовое положение, но и негативно отражаться на личных отношениях. Жадный человек редко учитывает потребности и чувства партнёра.

«Понять, что на тебя не будут тратиться, делать подарки и дарить цветы, можно ещё на первом свидании», — отметила Гришина.

Определить скупого человека можно по так называемым красным флагам. Главное — уметь их считывать и вовремя сделать выводы.

Десять признаков, что мужчина, скорее всего, жадный

  1. В случае знакомства в интернете потенциальный партнёр будет звать вас на свидание не в кафе, а на уличную прогулку. Даже если это зима и за окном минус 30.
  2. Если вы замёрзли и сами предложите согреться чашечкой кофе, то услышите: «Зачем тратиться, у меня с собой есть термос».
  3. Некоторые всё же могут пригласить в ресторан, но, изучая меню, будут делать акцент на высоких ценах. Возможно, предложат разделить счёт пополам: «как современные люди».
  4. Скупой мужчина вряд ли оставит чаевые и ещё раз подчеркнёт, что счёт обошёлся в круглую сумму.
  5. Пользоваться услугами такси не будет, если есть автобус. То же касается и цветов: зачем их дарить, они завянут — это пустые траты.
  6. Все разговоры будут крутиться вокруг финансов, например, о том, как человек не дал себя облапошить. Нередко такие люди хвастаются скидочными купонами или тем, как мастерски они ловят акции по снижению цен.
  7. Жадные мужчины считают женщин меркантильными. Говорят, что деньги — это не важно, и ищут любовь без материальных вложений.
  8. Всегда осуждают щедрых представителей сильного пола. Рассказывают истории об их недальновидности и глупых тратах на подруг.
  9. Очень часто подобная категория мужчин проживает с мамами, потому что снимать отдельное жильё очень дорого и, на их взгляд, бессмысленно. Они будут рады переехать к вам в квартиру, не считая ситуацию зазорной.
  10. Своё поведение скупые люди называют рачительностью, бережливостью и хозяйственностью. Там, где можно, они всегда будут торговаться до последней копейки.

Впрочем, случается, что и не обладая болезненной скупостью, молодой человек не хочет тратить лишних денег.

«В моей практике я общалась с представителями сильного пола, которые в один голос говорили, что не будут вкладываться, если не видят дальнейших перспектив с партнёршей», — поделилась Юлия Гришина.

Однако это, по её словам, не касается оплаты ужина в ресторане или такси. Для большинства мужчин это вопрос чести и самоуважения, который «не обсуждается».

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Психология
Юлия Гришина