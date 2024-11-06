Что такое язык тела и как определить, что человек к вам не расположен

Вот вы разговариваете с человеком и понимаете, что от него исходит некая скрытая угроза, он вызывает тревогу — хотя он улыбается и говорит вам интересные и правильные вещи. Что же, возможно, вам вовсе не кажется — просто ваше подсознание считывает его язык тела, который утверждает вовсе не то, что вы слышите ушами.

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«Язык тела — мощный инструмент, который часто говорит о человеке больше, чем его слова. В отношениях умение "читать" невербальные сигналы особенно важно: это помогает понять, каков человек на самом деле и можно ли ему доверять», — утверждает психолог Марат Вахитов со стажем практики 15 лет.

Вот пять признаков в языке тела мужчины, которые могут сигнализировать о том, что от него лучше держаться подальше.

Постоянное напряжение и закрытая поза

Если мужчина часто сидит или стоит в закрытой позе — скрещивает руки и ноги, сжимает пальцы, опускает голову — это может говорить о его неуверенности или скрытности. Закрытые позы обычно сигнализируют, что человек не готов к открытому общению, часто строит психологические барьеры и предпочитает держаться на дистанции.

«Постоянное напряжение в теле, например, приподнятые плечи или крепко сжатые губы, указывают на высокий уровень внутреннего стресса, который он может переносить на окружающих. Если мужчина не расслабляется рядом с вами и выглядит "напряженным", возможно, он не готов к здоровым и открытым отношениям», — говорит психолог.

Постоянные взгляды по сторонам или «бегающие» глаза

Человек, который избегает зрительного контакта, постоянно отводит глаза или поглядывает по сторонам, может быть неискренним или скрывать свои истинные намерения. Мужчины, которым сложно держать прямой зрительный контакт, часто склонны к недосказанности или скрытности, а также могут вести двойную игру.

Особенно насторожитесь, если он часто отводит глаза в моменты, когда вы обсуждаете важные или личные темы. Это может означать, что он не готов к искренности и серьезным отношениям, и его мысли находятся где-то еще.

Нарочито уверенная поза и агрессивная жестикуляция

Слишком уверенная и даже «агрессивная» поза — это еще один красный флаг. Мужчина, который занимает много пространства, расставляя локти и ноги, часто стремится показать свое доминирование и превосходство. Такие люди могут быть склонны к контролю, навязыванию своей воли, а иногда даже к агрессивному поведению.

Если в разговоре он наклоняется слишком близко, вторгаясь в ваше личное пространство, или активно размахивает руками, пытаясь подчеркнуть свою правоту, это может указывать на его стремление доминировать.

«Остерегайтесь таких сигналов: они могут говорить о сложности в построении партнерских, уважающих личные границы отношений», — предупреждает эксперт.

Периодическое отворачивание или наклон туловища в сторону

Когда человек не заинтересован в общении или испытывает раздражение, его тело может бессознательно отворачиваться. Если мужчина, находясь с вами, периодически отводит корпус в сторону или как бы «отстраняется», это указывает на то, что ему некомфортно или он не заинтересован в общении.

Этот сигнал особенно заметен, если вы находитесь в группе людей, и он постоянно отворачивается от вас в сторону других собеседников. Это может говорить о скрытном неуважении, равнодушии или даже желании выйти из отношений, но при этом избежать открытого разговора. Если вы замечаете это поведение регулярно, стоит задуматься о его искренности и готовности быть рядом.

Частые прикосновения к лицу и шее, неуверенные жесты

Психологи утверждают, что прикосновения к лицу, шее или волосам во время общения часто выдают нервозность и неуверенность. Если мужчина в разговоре с вами часто трет нос, прикасается к губам, облизывает их или трогает шею, это может говорить о том, что он что-то скрывает. В моменты, когда человек говорит неправду, его тело часто выдает его с помощью этих неосознанных движений.

Неуверенные и нервные жесты сигнализируют о дискомфорте и даже страхе быть раскрытым. Если подобные сигналы проявляются, когда вы задаете вопросы или обсуждаете личные темы, это повод насторожиться и задуматься, насколько открытым и честным он является с вами.