Эксперт объяснил, как домашние животные влияют на человека

Домашние животные помогают человеку справиться с одиночеством и стрессом, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По словам эксперта, выбор питомца может отражать и тип привязанности человека.

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«Люди с тревожной привязанностью могут предпочитать более независимых питомцев, таких как кошки, чтобы избежать страха потерять близость, или, например, собак, потому что видят преданность и постоянный отклик. В то же время люди с избегающей привязанностью часто выбирают животных, не требующих тесного эмоционального контакта, например, рыб или рептилий», — сказала Якушева.

Психолог отметила, что люди, которые испытывают потребность в поддержке и стабильности, но не находят в людях ее, часто обнаруживают такую «безопасную гавань» в домашних животных. Забота о питомце помогает восполнить дефицит тепла и принятия. Это создает ощущение стабильности и снижает тревожность.

Кроме того, домашние животные помогают справляться с одиночеством и стрессом, восполняя дефицит привязанности. Кошки и собаки, например, становятся эмоциональной поддержкой, особенно для тех, кто сталкивается с разрывом близких отношений или трудностями в установлении близости с людьми.

Также Якушева подчеркнула, что в ходе заботы о питомце человек учится ответственности и развивает эмпатию. Эти навыки важны для формирования крепкой привязанности к людям, что помогает строить более гармоничные отношения.

Психолог Татьяна Шахунова ранее предупредила, что опасно подавлять эмоции, так как это может привести к различным психологическим проблемам. Специалист отметила, что стыд и подавление могут стать причинами депрессии и тревожности.