Психолог рассказал, как сохранить дружбу на всю жизнь

Британские СМИ рассказали о шести друзьях, которые собираются всей компанией каждый четверг за кружкой пива — и так уже на протяжении 56 лет. Традиция пошла с 1968 года, когда мужчины были студентами. Сейчас им уже за 80 лет, но еженедельным встречам ничто не может помешать, даже коронавирус. В пандемию друзья каждый четверг общались в Zoom. Как сохранить дружбу на долгие годы и какие традиции помогут ее укрепить, «Вечерняя Москва» обсудила с врачом — психотерапевтом-психологом Евгением Фоминым.

По его словам, сплотить друзей помогут увлечения, которые делают группу людей единомышленниками. Например, это могут быть хобби или занятия спортом. В случае с англичанами так и было — в студенчестве они играли в гольф по четвергам, а затем неизменно отправлялись пообщаться за кружечкой пива.

— Сообщество, в котором у людей сходятся мысли и нет места для конфликтов, которые могли бы разрушить их союз. Политический клуб их, скорее, разобщит либо не выдержит испытания временем — через 5–10 лет у кого-то появятся собственные идеи, отличные от мыслей друзей, — считает эксперт.

Хобби или направление интересов должно быть неподвластным каким-то серьезным изменениям. Только тогда оно действительно сможет удержать людей в одной временной плоскости.

— Но это сложная задача — найти в современном мире людей, с которыми ты будешь рад и через 56 лет выпить кружечку пива. Сейчас человек постоянно поглощает большие потоки информации. Они могут развести людей в разные стороны, тем более за такой длительный период, — объяснил собеседник «ВМ».

Со временем предпочтения, верования, идеалы, цели людей могут меняться и заставлять их перетекать из одной группы в другую, в которой интересы более схожи. Поэтому увлечения должны быть такими, которые можно пронести через многие годы, и спорт — одно из них.