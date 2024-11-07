Как не оказаться на улице с детьми после развода

Плательщик алиментов после развода не может выселить из квартиры бывшую жену и детей, даже если он единолично владеет недвижимостью, рассказала NEWS.ru юрист Екатерина Горшкова. Эксперт отметила, что также он не может просто так уехать на постоянное место жительства в другую страну.

Плательщик алиментов просто так не может выселить вас из квартиры, если она ему принадлежит и он единолично ей владеет. Плательщик алиментов не может просто так выехать на ПМЖ в другую страну. В целом иметь на руках судебный акт о взыскании алиментов — это гарантийное письмо на будущие годы, что вы предприняли законные меры по взысканию, — пояснила Горшкова.

По словам юриста, требовать алименты на детей — это обязанность, а не право. Она призвала женщин отказаться от позиции тащить все на себе. Горшкова отметила, что такие установки не соответствуют интересам детей. По мнению эксперта, подавать на алименты нужно сразу, как только пошла трещина в отношениях, даже не дожидаясь развода.

Алиментные обязательства дисциплинируют, держат в тонусе папу и не дают ему расслабиться. Следует отметить, что уклонение от уплаты алиментов более трех месяцев влечет уголовную ответственность и лишение родительских прав, при этом никак не освобождает от самих алиментов, — заключила юрист.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, в котором уточняются правила отмены приказа о взыскании алиментов. Законопроект дает возможность должнику обратиться в установленные сроки к судье для отмены приказа, после чего взыскатель может предъявить свое требование в исковом порядке.