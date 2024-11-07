Врачи назвали пять способов борьбы со стрессом

Первым делом эксперты выделяют физическую активность. Умеренные тренировки способствуют выделению эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают негативные эмоции.

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Вторым пунктом идут: медитации, йога и особый метод дыхания по Джекобсону. Эти способы повышают ощущение покоя.

Говоря про спорт и расслабление, нельзя не отметить важность сбалансированного питания, которое поддерживает общее состояние здоровья и повышает настрой.

Также важным является социальная поддержка. Именно общение с близкими и друзьями помогает высказать переживания. Кроме того, в трудные времена сплоченность необходима.

И наконец, профессиональная помощь. Если стресс перешел в хроническую стадию, следует обратиться к психологу или психотерапевту.

Ранее иммунолог заявил, что стресс может вызывать проблемы с кожей.