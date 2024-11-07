Рассказавшая о муках совести из-за любовника замужняя женщина получила совет

За советом к эксперту по отношениям Колин Нолан обратилась 35-летняя замужняя женщина, которая рассказала о муках совести из-за того, что она завела молодого любовника. Ее письмо, а также полученный ответ опубликовало издание Mirror.

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Женщина отметила, что ее муж, с которым они вместе уже несколько лет, живет и работает в другой стране. Она призналась, что такие отношения позволяют им обоим иметь романы на стороне.

«Я начала отношения со студентом вскоре после отъезда мужа. Он красивый, умный, забавный и зрелый для своего возраста. Наш секс прекрасен, и это много для меня значит. Однако я беспокоюсь, что порчу молодость своего любовника. Оставаться ли мне с ним, пока не закончится контракт моего мужа, или позволить ему найти себе кого-то его возраста? Я не хочу его бросать», — призналась она.

В ответ эксперт по отношениям поинтересовалась, почему женщина переживает из-за чувств молодого любовника, но не заботится о своих. По мнению Нолан, женщина попросту не признается себе, что влюбилась.

«Сможете ли вы отказаться от любовника, когда ваш муж вернется? Может, я кажусь старомодной, но думаю, что вы играете с огнем, вы не решите эту проблему, не причинив никому вреда», — высказалась специалистка. Также Нолан обратила внимание на то, что любовник автора письма уже достаточно взрослый, чтобы принимать собственные решения.

Ранее психолог Сюзан Троттер и эксперт по отношениям Хизер Хаген рассказали, что многие люди после разрыва отношений продолжают общаться с бывшими партнерами, что лишает их возможности двигаться дальше. Они заверили, что пережить расставание можно в том случае, если полностью прекратить общение с экс-партнером, даже если хочется переписываться с ним или он присылает сообщения.