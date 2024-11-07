Психолог ответила, что поможет поверить в себя

Увереннее в себе мечтают стать не только люди в молодом возрасте, но и в зрелом. Эксперт рассказала, как решить непростую психологическую проблему с самооценкой.

Психолог, бизнесвумен, ресторатор, организатор мероприятий, благотворитель Наталья Говорова дала главную рекомендацию всем желающим повысить уверенность в себе. По ее словам, это поможет сделать вера в себя.

Она пояснила, что уверенность в себе рождается, когда человек не принимает во внимание суждения окружающих и искренне верит в себя.

Говорова в беседе с «Южным Федеральным» подчеркнула, что веря в себя, человек начинает верить в свои слова, поступки, обретает уверенность в своем успехе, даже если весь мир говорит об обратном.

Эксперт порекомендовала окружить себя людьми, которые ценят ваше мнение. Такой человек не будет судить и критиковать.

Психолог назвала доверие к себе мощным инструментом, позволяющим преодолевать преграды и достигать новых высот. Для этого нужно слушать свой внутренний голос и следовать ему.

Ошибки и неудачи являются временными остановками на пути к успеху. Говорова считает, что важно помнить, что каждый великий человек перед началом своего пути был полон сомнений.

Эксперт посоветовала не бояться мечтать и ставить перед собой амбициозные цели. Кроме того, важно окружить себя позитивными людьми, поддерживающими ваши начинания и вдохновляющими на новые свершения.

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