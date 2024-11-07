Ученые выяснили, что во внешности человека привлекает больше всего

Интересное исследование, проведённое группой европейских учёных, показало, что, вопреки распространённому мнению, нас больше всего привлекает не сочетание больших ягодиц и тонкой талии. Взоры приковывает нечто иное.

© Чемпионат.com

Провести такой анализ авторы решили на фоне резкого роста спроса на процедуры по увеличению ягодиц, такие как филлеры и смертельно опасная операция по бразильской подтяжке ягодиц. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии, за последние пять лет число людей во всём мире, перенёсших эту рискованную операцию, увеличилось на 20%.

Эксперты выяснили, что и мужчины, и женщины больше всего зациклены на промежутке между ягодицами, который в медицине называется межъягодичной щелью. Эксперимент показал, что именно на эту область люди смотрят в первую очередь при оценке ягодиц, также на этой зоне дольше всего задерживают взгляд.

В своей статье, опубликованной в журнале Aesthetic Plastic Surgery, авторы утверждают, что их выводы можно объяснить с помощью биологии.