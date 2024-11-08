Кто чаще всего вступает в абьюзивные отношения

Чаще всего жертвами абьюза становятся люди с низкой самооценкой, предупредила психолог Валерия Литвинцева. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что подобные отношения — это не просто плохой выбор партнера, а сложная система. По ее словам, именно проблемы с уверенностью в себе играют в данном вопросе ключевую роль.

Мы все слышали о важности любви к себе, но мало кто задумывается, что ее отсутствие, низкая самооценка может стать той самой дверью, которая приведет к абьюзивным отношениям. Как психолог я могу сказать, что абьюзивные отношения — это не просто плохой выбор партнера. Это сложная система, где низкая самооценка одной из сторон играет ключевую роль, — пояснила психолог.

По словам специалиста, люди с низкой самооценкой часто притягивают к себе психически нездоровых партнеров. Она предупредила, что абьюз может быть физическим, эмоциональным и психологическим. Неуверенность в себе делает человека склонным оставаться в таких отношениях, из-за чего возникает опасный цикл, из которого трудно выбраться, отметила психолог.

Литвинцева поделилась, что фаза напряжения чередуется с насилием, когда партнер проявляет агрессию. Существует и так называемая фаза лунного света, когда абьюзер извиняется и обещает измениться, отметила психолог. Среди признаков низкой самооценки специалист выделила неуверенность в себе, страх одиночества, неумение отстаивать собственные границы и склонность винить себя в проблемах.

Человек с низкой самооценкой может принимать неприемлемое поведение партнера как что-то, что он заслуживает. Он может считать, что не достоин лучшего и что его партнер имеет право на то, чтобы контролировать его или унижать, — добавила Литвинцева.

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