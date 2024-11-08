Когда забота становится удушающей

Рассказываем про причины и способы преодоления такого поведения.

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«Гиперопека — это стиль родительского поведения с высоким контролем и чрезмерным вовлечением в каждый аспект жизни ребёнка. Хотя намерения часто бывают благими (со слов взрослых), такая практика может препятствовать развитию самостоятельности и уверенности у детей. Рассказываю про причины развития гиперопеки, последствия для ребёнка и подходы к изменению стиля воспитания».

Под гиперопекой обычно понимают чрезмерную заботу родителя о детях. Такое поведение характеризуется тревожностью взрослого, который старается контролировать каждый шаг своего чада. Мнение родителя доминирует над точкой зрения ребёнка как в вопросе маршрута до дома, так и в выборе одежды и того, как раскладывать вещи на личной полке в шкафу. Эти правила наделяются архиважностью и высокой ценностью, хотя чаще всего основаны на беспокойной мнительности.

Вместо непосредственного родителя может быть любой другой значимый взрослый в семье, занимающийся воспитанием, в том числе бабушка, дедушка, тётя или дядя и так далее.

Разница между видами опек

Термин «гиперопека» состоит из приставки «гипер» и корня «опека». Почему важно посмотреть на этимологию этого слова? Потому что сегодня оно используется порой не к месту (как и слова «токсичный» или «абьюз», также пришедшие в обыденную жизнь из психологии).

Не вся активная забота — гиперопека. Например, мама упрашивает своё чадо есть салат, сопровождая процесс пояснением о полезности овощей. Ребёнка может выводить это из себя. Но можно ли назвать такую просьбу вредной настойчивостью? Чрезмерным контролем питания? Гиперопекой, в общем? Нет, скорее наоборот. Это пример фигуры сильного взрослого, который действительно знает больше о здоровом питании и старается привить полезный навык ребёнку.

Из-за размытости понятия «гиперопека» многие сегодня начинают бояться ставить ограничения своим детям и вводить правила. Люди думают, что таким образом слишком контролируют и мучат их. Тут можно уйти в другую крайность — вседозволенность, излишнее попустительство, что также не полезно для детского развития.

Вынося тему за рамки семейного воспитания на уровень общества, мы увидим, что сама по себе опека — это, на самом деле, весьма положительное явление. Уровень развития социума оценивается по тому, как происходит забота о людях с ограниченными возможностями. Сострадание, уважение к инаковости, ценность каждой жизни — одни из высших способностей человека как члена общества.

Под опеку в семье обычно попадает малыш или пожилой человек, который не может заботиться о себе сам (либо ещё, либо уже). Что подразумевается под ней? Опека — помощь в обслуживании жизненно необходимых нужд (питание, сон, гигиена, передвижение). Это некая витальная база в воспитании ребёнка.

Приставка «гипер» окрашивает такое сопровождение в болезненный чрезмерный оттенок, когда один перестаёт видеть границы другого. В нашем кейсе — своего ребёнка. Родитель начинает сам решать, какие ценности и потребности приоритетны для чада. Например, папа запрещает своему ребёнку дружить на площадке с детьми из малоимущих семей. Делает он это, чтобы якобы не перенимать паттерн бедности.

По логике папы, есть «правильные» люди и дружба, основанная на выгоде. Это гиперопека? Да. Здесь не учитываются интересы ребёнка, происходит навязывание однобоких ценностей под видом заботы, переступается граница свободы воли.

Собственно, основная проблема гиперопеки в современном обществе — научиться её видеть, отличать от здоровых паттернов. Из-за большого количества информации современному родителю трудно в этом разобраться. Давайте для начала отследим источники развития гиперопеки у взрослых.

Причины развития гиперопеки

Условно можно разделить причины развития гиперопекающего стиля на психологические и социальные. Рассмотрим сначала первые.

Полученный травматичный опыт в своём детстве способен подтолкнуть родителя к решению сделать всё, лишь бы ребёнок не столкнулся с такой же болью. Взрослый мог пережить, например, нападение, травлю в школе, физическое или эмоциональное насилие. Возможно, в детстве были холодные мама и папа, игнорирующие базовые нужды человека. Под влиянием травм здоровая доля защиты уже своего ребёнка от невзгод может превратиться в веру, что его можно окружить стерильным пузырём, в который не проникают ни одна болезнь, плохое слово и злой взгляд.

В гиперопеке также могут таиться личные комплексы и невоплощённые потребности родителя. Это выглядит как желание «дореализоваться» в детях. Например, чтобы те достигли успехов в спорте, в котором не смогли родители, или переписывали домашние задания в тетрадях безупречным почерком, чтобы учителя их хвалили. То есть и детей, и будто бы самих взрослых.

Родитель чувствует свою власть над ребёнком. С помощью наказаний и давления он может контролировать, сливаться с его жизнью, полностью управлять, а также «допроживать» своё детство. Взрослый стремится приблизить своё чадо к некой идеальной картинке, которую, возможно, требовали от него самого в младшем возрасте.

Такие родители не верят в способности своего ребёнка и вечно ищут изъян, чтобы лишний раз упрекнуть и сохранить свою власть. Ведь похвала и поддержка в любом начинании ознаменуют начало самостоятельных исканий, закладывающих основу сепарации. Это большая тревога и психологическая опасность для гиперопекающего родителя. «Впитав» в себя жизнь ребёнка, он перестаёт видеть и своё существование отдельно и самостоятельно. Проявление индивидуальности чада — угроза краха своей личности.

В условиях насыщенного графика родители могут попросту стремиться компенсировать отсутствие времени чрезмерной заботой и постоянным контролем. Это не совсем психологическая проблема, а скорее следствие современной жизни.

К социальным факторам я отношу современные социальные нормы. Общество давит на родителей, заставляя их быть идеальными. Это и ведёт к чрезмерной заботе о детях. В литературе можно встретить различные исследования. Среди них – на темы хорошего материнства, интенсивного родительства. Также в обиходе появляются новые термины. Например, родители-вертолёты.

К отцам и матерям выдвигается много стандартов, требований, ожиданий. В целом неплохо, если внутренние процессы воспитания в семье проблематизируются и обсуждаются. Это делается, чтобы избежать ситуации, когда взрослые делают со своим ребёнком всё, что хотят и посчитают нужным, не прислушиваясь к современным медицинским стандартам гигиены или психологическим рекомендациям.

Родительство — действительно очень ответственная работа, в которой нормально испытывать долю «хорошей тревоги». Это сигнал к необходимости изменить что-то деструктивное в своём поведении. Но когда тревоги становится слишком много, с ней сложнее справиться.

Тогда у родителя может сработать защитный механизм: «А начну-ка я контролировать вообще всё, тогда я точно стану идеальным и выращу безупречного ребёнка». Но это ловушка. Идеальность — миф без чётких границ. Стремление к недостижимому только, увы, усиливает тревогу.

Также важное место занимает технологическое развитие. Интернет воспринимается как тревожное явление для некоторых родителей, которое ассоциируется с опасностью из-за доступности любого контента. Ограничивать доступ к некоторым сайтам (не к Сети в целом!) — это нормально и даже полезно и является ответственностью взрослых.

Но любая возможность в чём-то сдерживать ребёнка становится для гиперопекающего родителя окном для усиления контроля. Например, разнообразие гаджетов помогает проникнуть в жизнь детей вплоть до прослушки на фитнес-часах, удалённого доступа к телефону и даже скрытых камер в комнате.

Последствия гиперопеки

В схема-терапии при анализе проблемы клиента принято отталкиваться от нереализованных в детстве потребностей. Гиперопека не даёт осуществиться таким базовым аспектам, как автономность, компетентность, идентичность.

Ребёнок нуждается в том, чтобы развивать в себе независимость от других. Речь про чувство самодостаточности и возможность самоопределения. Это помогает ему ощущать контроль над окружающей обстановкой и даёт способность эффективно действовать с опорой на свои навыки без помощи значимых взрослых.

Да, куличик из песка может для взрослого выглядеть неровно и даже уродливо, но важно дать понять ребёнку, что он справился. Так в нём укрепится чувство способности делать маленькие дела самостоятельно. Не стоит помогать вместо него делать ровненькую песочную фигурку, особенно критикуя его результат.

Под влиянием гиперопеки могут развиваться такие говорящие сами за себя паттерны поведения, как «неразвитая идентичность», «беспомощная зависимость», «мнимость болезней», «пессимизм», «обречённость на неудачу».

Если вы не отдаёте ребёнка в детский сад, не доверяя воспитателям и другим малышам, то навязываете свои тревоги и чувство опасности перед окружающим миром. Во взрослой жизни такому человеку будет сложнее выстраивать контакт с другими, так как будут отсутствовать навыки сотрудничества.

В близких отношениях он будет ощущать крайнюю зависимость от мнения и решения партнёра, воспринимая себя как «мы», а не «я», если вообще решится открыть своё сердце. Избегание крепкой связи и режим «одиночки» — тоже одно из последствий родительской гиперопеки. Так человек компенсирует «съеденные» взрослыми границы.

Как преодолеть гиперопеку?

Если вы узнали себя в этой статье как гиперопекающего родителя, значит, вы сделали первый шаг к решению проблемы. Не страшно совершать ошибки, нужно их признавать и искать способы преодоления.

Очень важно осознать ситуацию. Вам может не нравиться то, как ребёнок справляется с задачами. Это нормально. Принимайте свои чувства и учитесь удерживаться в состоянии неопределённости. Да, ваш ребёнок не выполнит какую-то задачу так, как вам бы хотелось. Ему нужно будет время и множество ошибок. Допустите это, понимая важность для ребёнка самого процесса достижения цели, в котором он учится складывать свои навыки воедино и верить в свои силы.

Постепенно расширяйте зону свободы своего чада и увеличивайте уровень ответственности, позволяя ему самостоятельно принимать решения. Обеспечьте пространство, где он может совершать ошибки и учиться на них, не боясь осуждения. Поддерживайте ребёнка в освоении новых навыков.

Что делать детям в ситуации гиперопеки? Стараться говорить о своих чувствах родителю. Например, что «мне тяжело или обидно, мам/пап, когда мои оценки тебя огорчают» или «мне очень хочется попробовать самой выбрать себе одежду». Учитесь отстаивать свои границы, не бояться сказать «нет», когда вас игнорируют. Например, введите правило – родителям нельзя наводить порядок на ваших полках.

Чрезмерный контроль может привести к стрессу, снижению мотивации и ухудшению психоэмоционального состояния. Взрослея в гиперопекающей семье, дети выходят в общество с низкой самооценкой, повышенным уровнем тревожности, слабой социальной адаптацией.

Важно находить баланс между необходимостью контроля и свободой выбора, чтобы создать здоровую и продуктивную среду для развития личности. Помните, что вы можете проявить любовь иначе. Учитесь не навязывать ребёнку взгляд на мир и на самого себя, а видеть за ним ещё маленького, но уже человека, и уважать его.