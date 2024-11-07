Эксперт предупредил об опасности самодиагностики психических заболеваний

Тренд на тотальную осознанность радует и огорчает специалистов одновременно, ведь в череде популярных статей о медитациях и самоконтроле люди ринулись искать у себя отклонения в голове. Журналист ИА sovainfo.ru поговорила с директором Центра психологии СамГМУ Еленой Мазанкиной о том, где проходит грань между информированностью и психозом.

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Текущий тренд на самодиагностику психических заболеваний, с одной стороны, можно рассматривать как проявление растущей осведомленности о психическом здоровье и стремление людей взять на себя ответственность за благополучие. Однако, с другой стороны, снижение стигмы и неограниченный доступ к информации несут в себе немалые риски.

«Во-первых, самодиагностика часто приводит к неправильной интерпретации симптомов, что, в свою очередь, усугубит состояние человека. Во-вторых, это вызывает избыточную тревожность, когда люди начинают искать недостатки в своем состоянии из-за просмотренных материалов или тестов. Это создает порочный круг, где страх перед болезнью становится ощутимее, чем сама болезнь. Наконец, отсутствие профессионального подхода препятствует получению качественной помощи от специалистов, что является крайне важным в области психического здоровья», — рассказала Елена Мазанкина.

В современном мире, насыщенном информацией, доступным контентом, многие начинают искать объяснения своим недугам в интернете, черпая знания из сомнительных источников. Это происходит из-за желания контролировать свою жизнь и здоровье, испытывая страх перед неопределенностью.

Кроме того, сильно влияет и социокультурный контекст: стремление соответствовать изображениям идеального здоровья в социальных сетях накладывает дополнительную нагрузку на психику. Многие боятся показаться слабыми или некомпетентными, обращаясь за помощью к профессионалам. Параллельно внутренние ощущения тревоги и неуверенности побуждают людей к самодиагностике, что часто приводит к искажению реальной ситуации. В конечном итоге страх, стыд, стремление к контролю становятся главными движущими силами в этом процессе, уводя человека от конструктивного решения своих проблем.

«Социальные сети стали мощными инструментами самодиагностики заболеваний, предоставляя пользователям доступ к информации и платформам. Сообщества позволяют обсуждать переживания. Многие, сталкиваясь с проблемами, начинают искать ответы в Интернете», — говорит специалист.

Однако социальные сети могут способствовать популяризации определенных болезней через короткие видеоролики и мемы, что создает ложное впечатление о норме. Подача такого материала строится на принципе перекладывания ответственности за свое поведение. Такая подача является очень притягательной для большинства пользователей, потому что она снимает необходимость корректировать эти моменты и прикладывать усилия для улучшения качества жизни.

«Феномен "психологических гуру" в Интернете становится более распространенным явлением. Самопровозглашенные эксперты предлагают рекомендации по вопросам ментального здоровья, не имея образования, научной обоснованности. Риск заключается в том, что люди могут оказаться под влиянием недостоверной информации. Пользователи начинают игнорировать профессиональную помощь», — говорит врач.

Если человек прошел курс психотерапии, это не значит, что он может помочь кому-либо справиться с их проблемами. Самодиагностика расстройств - это двойственный процесс, влияющий на общественное восприятие ментального здоровья. С одной стороны, доступность информации укрепляет стигматизацию, заставляя людей идентифицировать себя с ярлыками "депрессивный" или "тревожный". Это приводит к страху перед осуждением со стороны окружающих, усугубляя проблемы и затрудняя обращение за помощью.

С другой стороны, самодиагностика обеспечивает открытое обсуждение психических состояний, способствуя снижению страха перед ними. В условиях, где люди располагают знаниями о своих ощущениях и возможных расстройствах, появляется шанс на более осознанное отношение к своему психическому благополучию. Это может стать первым шагом к получению профессиональной помощи, уменьшению стигматизации, если общество начнет воспринимать психические расстройства как обычную часть жизни, а не клеймо.

Самодиагностика в современном информационном пространстве все-таки имеет больше развлекательный характер. Если человек подозревает у себя наличие психического расстройства, важно подойти к этому вопросу с вниманием и серьезностью. Прежде всего, рассмотреть возможность обращения к квалифицированному специалисту - психиатру или психологу. Конфиденциальность и профессионализм создадут безопасную атмосферу для обсуждения переживаний. Специалисты дадут квалифицированное заключение по состоянию пациента.