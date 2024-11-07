Аналитики выяснили, как осень сказывается на мужчинах и женщинах

Большинство россиян рассказали, что осенью им особенно хочется внимания и заботы. Об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты дейтинг-сервиса Мамба.

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«В результате холодной погоды и осенней меланхолии большинство россиян острее чувствуют одиночество и отсутствие пары. В этом признались почти все опрошенные обоих полов. При этом женщины сильнее подвержены осенней хандре. Для почти половины женщин осень — тоскливое время года, когда ничего не хочется делать. Мужчины испытывают такие настроения в 29% случаев», — начали аналитики.

В ходе опроса мужчины также признались, что зачастую справляются с чувством одиночества при помощи работы.

«Женщины в борьбе с осенней хандрой предпочитают путь — любовь к себе. Половина ответили, что лучший способ развеяться осенью — уделять больше времени хобби и спорту. Трудоголиков среди женщин также немало, этот способ борьбы с осенней апатией указало 30%», — отметили эксперты.

Осенью россияне более склонны к знакомствам с целью завязать серьезные отношения. Мужчины признались, что больше женщин жалеют о том, что не вступили отношения летом для избежания одиночества осенью.