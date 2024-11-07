Аналитики выяснили, как осень сказывается на мужчинах и женщинах

Россияне стали чаще вступать в серьезные отношения осенью
Большинство россиян рассказали, что осенью им особенно хочется внимания и заботы. Об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты дейтинг-сервиса Мамба.
«В результате холодной погоды и осенней меланхолии большинство россиян острее чувствуют одиночество и отсутствие пары. В этом признались почти все опрошенные обоих полов. При этом женщины сильнее подвержены осенней хандре. Для почти половины женщин осень — тоскливое время года, когда ничего не хочется делать. Мужчины испытывают такие настроения в 29% случаев», — начали аналитики.
В ходе опроса мужчины также признались, что зачастую справляются с чувством одиночества при помощи работы.
«Женщины в борьбе с осенней хандрой предпочитают путь — любовь к себе. Половина ответили, что лучший способ развеяться осенью — уделять больше времени хобби и спорту. Трудоголиков среди женщин также немало, этот способ борьбы с осенней апатией указало 30%», — отметили эксперты.
Осенью россияне более склонны к знакомствам с целью завязать серьезные отношения. Мужчины признались, что больше женщин жалеют о том, что не вступили отношения летом для избежания одиночества осенью.
«Основным способом поиска пары для большинства мужчин и женщин становятся дейтинг-сервисы, лишь 13% мужчин и 12% женщин продолжают знакомиться в оффлайне. При этом мужчины более активны, они больше склонны к общению в онлайне. Среди женщин повышенную осеннюю активность отмечает у себя только четверть», — поделились в Мамбе.