Психолог рассказал об особенностях мужской измены

Измена в любых отношениях — это серьезная проблема, которая может разрушить даже самый крепкий союз и навсегда перевернуть жизнь партнеров. И хотя неверность — это явление, присущее как мужчинам, так и женщинам, сегодня мы сосредоточимся на особенностях мужских походов налево и попытаемся понять, почему некоторые представители сильного пола ищут утех на стороне. Разобраться в вопросе нам помогла Елена Сапфирова, психолог.

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Партнер не получает достаточно внимания

Одной из причин мужской неверности является недостаток внимания со стороны своей второй половины. Мужчины, как и женщины, нуждаются во внимании, заботе и поддержке. Психолог:

«Если мужчина чувствует, что его женщина не уделяет ему достаточного внимания, он может начать искать его вне отношений».

И появляется та самая «другая», ведь он жаждет того, чего ему не хватает в сложившихся отношениях.

Бесконечный поиск нового

Еще одной причиной измены является стремление к новизне и разнообразию. Секс, безусловно, не первая потребность человека, как поясняет наш эксперт. Но для некоторых представителей сильного пола он имеет огромное значение. Время от времени у них появляется желание испытать что-то новое, необычное и захватывающее. Именно поэтому некоторые мужчины ищут приключения на стороне, чтобы обогатить свою жизнь новыми впечатлениями.

Есть секс, значит, я чего-то стою

Еще одним фактором, который может привести к измене, является стремление к подтверждению своей значимости. По словам психолога, мужчина может искать подтверждения своей состоятельности вне постоянных отношений, рискуя тем самым утратить все, что имеет.

Стремление к экспериментам

Но не стоит забывать и о других факторах, которые могут спровоцировать измену. Сюда можно отнести зависимость от азарта, стремление к сексуальным экспериментам. Так же стоит учитывать уровень темперамента партнеров, бывают случаи, когда сексуальный аппетит гораздо выше, чем у его партнерши. Чтобы убрать этот дефицит, он находит отношения на стороне.

Общественные стереотипы

Не забываем так же про общественные стереотипы, которые утверждают, что сильный пол должен быть полигамен и сексуально неудержим. Эти стереотипы могут привести к тому, что парни оправдывают свои измены как что-то естественное и нормальное.

Пример родителей

Еще одной причиной легализации измен может стать определения атмосфера в семье, где мужчина вырос. Если это была семья, где его отец изменяет матери или где полигамия считается нормой, то он может начать считать, что это поведение приемлемо и нормально. Воспитание играет ключевую роль в формировании моральных ценностей и убеждений человека, поэтому если мальчик видит, что его отец или другие значимые люди в семье изменяют, то он может принять это поведение как образец.

Есть ли эффективное «лекарство» от измены

Для того, чтобы предотвратить измену, необходимо работать над отношениями и уделять внимание своему партнеру. Важно находить время для общения, разговоров, взаимного понимания и поддержки. Не стоит забывать о сексуальной жизни, ведь интимная близость играет важную роль в сохранении семейного благополучия.