Ученые поставили под сомнение негативное влияние соцсетей на психику

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Кертина (Австралия) ставит под сомнение распространенное мнение о том, что активное использование социальных сетей существенно влияет на психическое здоровье. Исследование, опубликованное в журнале Social Science & Medicine, показало, что связь между временем, проведенным в социальных сетях, и психоэмоциональными проблемами (депрессия, тревожность и стресс) незначительна или отсутствует.

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Первый автор исследования, аспирантка Хлоя Джонс отметила, что их выводы не означают, что использование социальных сетей безвредно или не влияет на психическое здоровье. Однако связи между этими факторами, вероятно, очень сложны:

«Например, общение с поддерживающим онлайн-сообществом может стать спасением для людей, находящихся в изоляции, но бесконечное прокручивание ленты может быть вредным для тех, кто уязвим для тревоги в отношении образа тела».

В отличие от большинства предыдущих исследований, которые основывались на самооценке участников, авторы нового собрали данные с мобильных телефонов более чем 400 человек в возрасте от 17 до 53 лет, чтобы точно измерить, сколько времени они проводили в социальных сетях за последнюю неделю. Затем команда на основе тестов сопоставила эти данные с уровнями депрессии, тревожности, стресса и способностью концентрации внимания.

Было установлено, что использование социальных сетей очень слабо связано с тревожностью и не связано с депрессией или стрессом. Кроме того, активное использования социальных сетей оказалось связано с незначительным улучшением показателей концентрации внимания.