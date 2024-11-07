Семь признаков скрытой тревоги

Позитивные на первый взгляд привычки могут быть спутниками скрытой тревоги. Проверьте себя и близких — возможно, вам пора пересмотреть свой взгляд на статус круглого отличника по жизни.

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Спокойствие в критической ситуации

Холодный разум важен в действительно экстремальных ситуациях, когда от ваших действий зависит жизнь — ваша и других людей. При этом «мобилизация» не может быть вечной — рано или поздно вы достигнете точки эмоционального выгорания со всеми неприятными побочными эффектами. Даже если вам кажется, что вы прекрасно переносите стресс — находите возможность дать волю эмоциям: занимайтесь спортом, посещайте группу поддержки, высыпайтесь и так далее. В общем, делайте то, что помогает вам расслабиться и снять напряжение без вреда для здоровья.

Желание всем угодить

Поведение, направленное на то, чтобы нравиться и угождать людям, не обязательно полезно: ни для вас, ни для других. Ваши одолжения под маской доброй воли могут незаметно разрушить отношения, в то время как со стороны все выглядит как дружеская услуга. Если вы изо всех сил стараетесь сделать окружающих счастливыми, даже в ущерб своим собственным потребностям и интересам из-за страха неодобрения, пора научиться говорить «нет» и позаботиться о себе.

Перфекционизм

Вам может казаться, что любое отклонение от идеала приведет к осуждению и негативным последствиям, в результате чего вы начинаете тревожиться по пустякам и устанавливать для себя невероятно высокие стандарты. За стремлением к безупречности часто скрывается глубокий страх совершить ошибки. И хотя перфекционизм широко приветствуется в современном, ориентированном на достижения обществе, психологи советуют принять идею о том, что ошибки — это возможность для обучения и роста, а не признаки неудачи.

Сверхуспеваемость

По сути сверхуспеваемость — это «синдром отличника» в тяжелой форме, когда вы стремитесь не просто получить высшую оценку, а сделать больше, чем нужно. Иногда перевыполнение плана действительно может обеспечить вам ценное преимущество, но иногда это лишь болезненная привычка и потеря времени. Чтобы снизить уровень тревожности, откажитесь от сверхцелей в пользу баланса и всестороннего благополучия.

Высокий уровень эмпатии

Эмпатия — то есть способность понимать и разделять чувства окружающих вас людей может быть чем-то вроде суперспособности лишь при одном условии: вы умеете расставлять личные границы. В противном случае ваша вовлеченность в проблемы мира приведет к опустошению и тревожности. Если проблемы других людей заботят вас больше своих собственных, в конечном счете вы останетесь ни с чем. Умение сострадать — не помеха доле здорового эгоизма.

Быть в курсе всех новостей

Веками большинство людей не знало, что происходит за пределами их места жительства. О перегруженности информацией речи не шло, поэтому стремление собирать слухи и новости было вполне себе безобидным. В наше время желание держать руку на пульсе может сыграть с вами злую шутку: в наше время невозможно знать все — в результате вы столкнетесь с тревогой из-за того, что могли что-то пропустить.

Гиперответственность

Возможно, вы ненавидите полагаться на других во время групповых проектов или не умеете расслабиться в компании, потому что «кому-то же нужно за всеми присматривать». Если это так, то, возможно, вы берете на себя чрезмерную ответственность, а вместе с ней испытываете чрезмерный стресс. Убедитесь, что беретесь за те задачи, с которыми действительно сможете справиться. А непосильные задачи важно уметь разделять с другими людьми.