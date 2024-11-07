Психолог назвал сигналы, что у отношений нет будущего

Мы можем много фантазировать, как сложится наша дальнейшая жизнь с партнером, с которым, на первый взгляд, нет никаких проблем. Однако факты — вещь упрямая. Психолог Анастасия Фещенко подсказала, какие моменты в паре могут стать «звоночком» о том, что у отношений с конкретным человеком не будет развития.

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Вы задумываетесь об измене

Как правило, если мы увлечены одним человеком, у нас не возникают мысли о том, чтобы поэкспериментировать на стороне. Да, иногда нам может показаться привлекательным знакомый, но эта история не становится постоянной. Хуже, если вы начинаете продумывать план реализации измены и даже нашли подходящего человека. По словам нашего эксперта, регулярное, пусть и мысленное увлечение другим человеком говорит о серьезнейших проблемах в паре, разрыв в такой ситуации не за горами.

Вы миритесь только в постели

Конечно, без качественного секса не может существовать ни одна пара, тем не менее, любые конфликты необходимо проговаривать до того, как вы отправитесь в постель. Психолог:

«Многие уверены, что секс — лучшее "лекарство" от ссоры, в реальности же вы просто накапливаете недомолвки».

Если вы не можете открыто поговорить с партнером, построить здоровую семью просто не получится.

Партнер не хочет подстраиваться под изменения

Любые отношения претерпевают этапы трансформации. Пиком становится семейная жизнь с появлением детей. Но далеко не все люди, особенно, это касается мужчин, готовы к таким переменам эмоционально. Для мужчины смена роли его женщины часто становится настоящим стрессом, и хорошо, если вы выясните это до того, как официально закрепите свой статус в ЗАГСе. Когда партнер не готов принимать перемены в ваших отношениях ради своего комфорта, это явный тревожный «звоночек», что вам необходимо либо поговорить об этом, либо расстаться.

Вы или ваш партнер жалуетесь друг на друга

В компании друзей или родственников в принципе не принято осуждать своих партнеров даже в их отсутствие. Тем не менее попытки пожаловаться на своего любимого человека могут говорить о серьезных проблемах в отношениях, которые стоит обсудить не со своими друзьями, не знающих всех деталей, а с человеком, который вызывает у вас подобные эмоции. Опять же, по словам специалиста, без доверия и умения решать сложные вопросы устно, нереально перейти на новый уровень со второй половинкой.