Специалисты рассказали о методах борьбы с эмоциональным выгоранием

В детской городской поликлинике №132 рассказали о том, как справиться с эмоциональным выгоранием. Соответствующая информация представлена на странице медицинского учреждения во «ВКонтакте».

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Выгорание зачастую может быть принято за обычную усталость. Если после сна или отдыха чувство опустошенности остается, то следует заподозрить именно это состояние.

Чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, рекомендуется больше времени уделять живому общению с людьми — к примеру, с близкими или с коллегами по работе. Получить положительные эмоции и отвлечься от текущей ситуации помогут новые интересные занятия и хобби, кроме того, стоит отводить время для отдыха и расслабления — йоги, медитации и т. д.

К состоянию организма необходимо прислушиваться: если ощущается голод — утолить его, если чувствуется усталость — отдохнуть. Стоит выработать комфортный темп деятельности и следовать ему. Когда сил совсем нет, можно взять выходной на работе, побыть наедине с собой или попросить помощи.