Специалисты рассказали о методах борьбы с эмоциональным выгоранием

О борьбе с эмоциональным выгоранием рассказали в детской поликлинике №132
В детской городской поликлинике №132 рассказали о том, как справиться с эмоциональным выгоранием. Соответствующая информация представлена на странице медицинского учреждения во «ВКонтакте».
Выгорание зачастую может быть принято за обычную усталость. Если после сна или отдыха чувство опустошенности остается, то следует заподозрить именно это состояние.
Чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, рекомендуется больше времени уделять живому общению с людьми — к примеру, с близкими или с коллегами по работе. Получить положительные эмоции и отвлечься от текущей ситуации помогут новые интересные занятия и хобби, кроме того, стоит отводить время для отдыха и расслабления — йоги, медитации и т. д.
К состоянию организма необходимо прислушиваться: если ощущается голод — утолить его, если чувствуется усталость — отдохнуть. Стоит выработать комфортный темп деятельности и следовать ему. Когда сил совсем нет, можно взять выходной на работе, побыть наедине с собой или попросить помощи.
О борьбе с эмоциональным выгоранием рассказали в детской поликлинике №132