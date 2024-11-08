Секс-коуч рассказала о «правиле трех месяцев» в отношениях

Секс-коуч Джиджи Фонг рассказала о так называемом «правиле трех месяцев» в отношениях. Ее колонка опубликована в издании HypeBae.

© Lenta.ru

В «правиле трех месяцев», которое стало популярно в TikTok, утверждается, что если отношения не стали серьезными за этот срок, то они никогда не станут такими.

«К третьему месяцу отношения имеют тенденцию накаляться, побуждая людей принимать резкие решения. Но это не значит, что отношения обречены, если они не стали серьезными в течение 90 дней», — заверила Фонг.

Эксперт обратила внимание на то, что после первого романтичного периода человек начинает более трезво смотреть на отношения. Фонг привела данные исследования, проведенного в 2022 году и показавшего, что 68 процентов респондентов сошлись на трех месяцах как идеальном сроке проверки серьезности отношений. Однако женщин среди них больше — мужчины чаще признавались, что принимают решение в течение недели.

При этом Фонг напомнила, что у всех отношения развиваются в разном темпе.

«Хотя для некоторых правило трех месяцев может быть железным, другие могут принять решение за меньшее или большее время. Убедитесь, что вы поддерживаете открытое общение, например, видитесь еженедельно, чтобы поговорить о чувствах и темпе отношений», — Джиджи Фонг, секс-коуч.

Ранее секс-коуч Дитте Йенсен назвала способы разнообразить сексуальную переписку. Прежде чем переходить к прямолинейным откровенностям, она порекомендовала отправить наводящий на размышления текст.