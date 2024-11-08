Как не стать банкротом в период распродаж

Чтобы не потратить все деньги в период распродаж, нужно заранее написать список всех необходимых вещей, посоветовала в беседе с 360.ru клинический психолог Ирина Пирогова. По ее словам, в эти дни маркетологи любят создавать ажиотаж.

С точки зрения психологии у человека запускается так называемый механизм ожидания. Люди чувствуют тревогу, боятся упустить что-то важное. А потом сталкиваются с состоянием фрустрации, то есть обманутыми надеждами, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что важно не поддаваться на уловки маркетологов и трезвым умом решать, какие покупки действительны необходимы. Также лучше переждать какое-то время, прежде чем спонтанно что-то покупать. Кроме того, следует заранее подготовиться к распродажам, за два-три месяца до периода скидок можно добавить все понравившиеся товары в избранное, добавила Пирогова.

Ранее стало известно, что междугородние перевозки товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов в третьем квартале текущего года выросли почти на треть по сравнению со вторым. Так российский бизнес готовится к «черной пятнице» и Всемирному дню шопинга «11.11». В третьем квартале интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился на 29%.