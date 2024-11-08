Как уровень доходов отражается на отношениях

Как правило, избавленные от необходимости экономить, люди испытывают счастье. Но иногда высокий доход может привести к разладу в паре. Почему так происходит и как лучше распоряжаться семейным бюджетом, «Клопс» узнал у калининградского специалиста по отношениям: психолога, сексолога Юлии Гришиной.

Ни для кого не секрет, что в глазах женщины мужчина будет привлекательнее, если он финансово обеспечен. И дело тут не в меркантильности, а в природных инстинктах, объяснила Гришина. Деньги служат неким символом защищённости и безопасности — гарантией того, что женщина и её потомство не замёрзнут и не умрут от голода.

«Но это совсем не значит, что женщина должна полностью жить за счёт мужчины. Или муж обязан всю зарплату отдавать жене. Наоборот, именно такие схемы приводят к проблемам», — добавила психолог.

Кому платить больше?

Доходы равны. При одинаковом заработке хорошие партнёрские отношения складываются чаще. Достаточно заранее договориться, как спланировать семейный бюджет: будет это общая копилка или каждый остаётся при своих честно заработанных.

«Если отношения открыто строятся на взаимном уважении и доверии, то финансовые кризисы будут проходить гораздо мягче, или их не будет вообще», — отметила специалист.

Если женщина зарабатывает больше мужчины. Принято считать, кто обеспечивает семью, тот и главный — ведь он за всё платит. Однако ролевая позиция зависит не столько от количества денег, сколько от того, кто из партнёров ставит себя «выше» в этих отношениях.

Если женщина при высоком заработке начнёт помыкать мужем, смотреть на него сверху вниз, мужчина почувствует себя ущемлённым со всеми вытекающими последствиями. Счастливый союз в такой паре — маловероятен.

«Если кто-то из партнёров попрекает свою вторую половину [деньгами], речь уже не о доходе, а об истинном отношении к человеку», — обратила внимание Юлия Гришина.

Когда женщина живёт за счёт мужчины. К сожалению, таких ситуаций немало. Однажды поддавшись искушению передохнуть от офиса и «посидеть дома», дамы через какое-то время попадают в зависимую позицию и в итоге рискуют остаться ни с чем.

«Нужно задать себе вопрос: а что будет, если «кормилец» исчезнет?» — продолжает психолог.

Даже если вы планируете быть домохозяйкой, имеет смысл получить образование или закончить какие-нибудь курсы. Если мужчина и его финансы вдруг исчезнут из вашей жизни, дело в руках поможет прокормить себя и детей.

По словам Гришиной, очень распространена ситуация, когда жёны остаются не только без специальности, но даже без крова над головой. Поэтому стоит обо всём позаботиться заранее.

Когда доходы резко снизились. Тут любая семейная система претерпевает перестройку. На фоне финансовой нестабильности возможны кризисы и недопонимание. Здесь крайне важно попытаться сохранить уважение, любовь и близость. Поможет осознание того, что вы — вместе против проблемы, а не друг против друга.

«Когда партнёры ставят деньги во главу угла и их уровень дохода влияет на то, кто в семье главный, это — беда! Такую пару абсолютно точно ждут кризисы, вне зависимости от того, кто из супругов больше зарабатывал», — подчеркнула психолог.

Совет специалиста

Можно использовать систему «три кошелька», когда есть доход жены, доход мужа и общая семейная кубышка. В последнюю откладывается часть дохода обоих партнёров. Размер суммы оговаривают заранее: 50 на 50 или 30 на 70. Это очень гибкая система, которую можно менять в зависимости от жизненных ситуаций. «Три кошелька» помогают сохранить отношения в непростые периоды, например, когда женщина вышла в декрет или кто-то временно лишился заработка.

Частые ошибки женщин

Когда девушки начинают жить с молодыми людьми, им очень нравится идея равноправия. Но с физиологической точки зрения этого никогда не будет. У женщины бывают периоды, когда снижается её работоспособность, а значит, и доход. Важно заранее обсуждать с партнёром, как вы будете существовать в такой ситуации.

«Если не бояться поднять эту тему заранее, можно ещё и узнать, планирует ли мужчина детей. Часто выясняется, что и замуж вас звать не собираются. Тогда нужно задуматься о смысле этих отношений», — рекомендует специалист.

Другие женщины испытывают страх, что если мужчина станет много зарабатывать, то уйдёт из семьи к молодой любовнице, а жена останется ни с чем.

«Такое может произойти только в том случае, если деньги поставлены во главу угла и определяют поступки человека. [Если у него такие] приоритеты в жизни, что он может пойти на предательство. Финансы отражают истинное нутро человека, показывают, какой он на самом деле», — прокомментировала психолог.

Типичные ошибки мужчин

Наследие, доставшееся нам от советских времён: супруг всю зарплату, то есть все свои деньги, должен отдавать жене. Некоторые делают так до сих пор, отметила Гришина. При подобном раскладе мужчина чувствует себя слабым, не уверенным в жизни и тем более — не хозяином в доме. А женщина на подсознательном уровне очень хорошо это считывает, и со временем теряет к мужу сексуальный интерес.

Как понять, что партнёр меркантилен?

«Он будет сопротивляться попыткам обсуждать общий бюджет, совместные расходы, а тем более — идее вкладываться», — объяснила Юлия Гришина.

Заначка: быть или не быть

Она обязательно должна быть в каждой семье и учтена как в общем бюджете, так и в личном у каждого партнёра. 10% дохода на свои хотелки — это классический приём. Заначка позволит обезопасить себя в непредвиденных ситуациях, подытожила специалист по семейным отношениям.

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