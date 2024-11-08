Как по-настоящему отдохнуть на выходных

Выходные — это тот драгоценный период, когда можно оставить повседневные заботы и полностью погрузиться в отдых. Чтобы провести эти дни с удовольствием и восстановить свои силы, важно правильно организовать свое время. Клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза рассказала «Вечерней Москве», как качественно отдохнуть в выходные, сохранив при этом баланс между активностью и расслаблением.

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По ее словам, уметь правильно отдыхать тоже непросто. Во-первых, очень важно разграничить рабочие дни и будни. Можно придумать ритуал, определенное действие, совершив которое, вы будете понимать, что рабочая неделя подошла к концу и начались полноценные дни отдыха.

— Необходимо четко определить, во сколько конкретно в пятницу начинаются ваши выходные. Можно даже придумать ритуал перехода из одного состояния в другое. Например, переоделся, значит, начинаются выходные, закрыл папку с бумагами в сейф на ключ, значит, начинается отдых, — предложила эксперт.

Психолог отметила, что отдых не всегда означает «ничегонеделание». Часто это просто смена деятельности. Для полноценного релакса в выходные дни нужно дать расслабиться разуму, телу и душе.

— Напишите себе план, как на работе, желательно с примерным расписанием. Например, для тела я сделаю массаж, схожу в спа, на прогулку, в бассейн, баню. Для разума я почитаю книгу, которую давно хотела. Для души схожу в храм, помирюсь с другом, заведу дневник, найду нормального психолога. Важно определить действия, которые принесут пользу вашему телу, душе и разуму. Однако не нужно пытаться успеть все и сразу, — сообщила Береза.

Специалист предупредила: если вы думаете, что лежа на диване, копаясь в соцсетях, вы отдохнете, то это не так.

— Вы наверняка замечали, что после такого отдыха вы встаете с дивана еще более уставшим, разбитым, чем были до этого. Все дело в статике тела, в застое лимфы и всех других жидкостей в организме. При этом ваши руки, шея, пальцы и глаза находятся в неестественном постоянном напряжении. Мозг получает быструю информацию, не успевает ее переварить, оценить, отфильтровать. Огромные сотни тысяч гигабайт поступают в «оперативную память», перегружая ее, и ваш мозг как процессор кипит, то есть работает, и вы не отдыхаете, — заверила собеседница «ВМ».

По ее мнению, организм лучше всего восстанавливается во сне и в тишине, поэтому в выходные дни нужно выделить время на полноценный ночной отдых.

— Если вы устали и хочется лечь отдохнуть, то желательно выделить себе пару часов в тишине или сидя в уютном кресле под звуки природы или легкой классической расслабляющей музыки. Можно даже вздремнуть после обеда. В тишине и во сне организм восстанавливается, — посоветовала психолог.

Специалист добавила, что в выходные дни необходимо соблюдать баланс активного и пассивного отдыха.