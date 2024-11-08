Как быстро успокоиться

Психолог Ольга Романив рассказала о способах быстро успокоиться и вернуть контроль над эмоциями.

Выход волны раздражения или тревоги через физическое действие, а также техника глубокого дыхания являются эффективными методами успокоения, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, в стволе мозга находится небольшой кластер нейронов, связанный с частотой дыхания и эмоциональным состоянием.

Медленные и глубокие вдохи помогают расслабиться и успокоиться, отметила Романив.

Также эксперт посоветовала завести дневник и фиксировать свои мысли и чувства.

Кроме того, помогут переключение на что-то простое и знакомое в моменты паники, а также природные звуки, которые способствуют расслаблению, отвлекая внимание от внутреннего переживания.

Ранее врач-психиатр, член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава России Надежда Соловьёва в беседе с НСН рассказала, как определить у себя депрессию.