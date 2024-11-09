Психолог назвал общение лучше защитой от осенней хандры

Осенняя хандра связана с тем, что дни становятся холоднее, а солнце редко радует своим светом, можно утешиться тем, что скоро наступит зима и на улицах станет светлее, не лишним будет и собрать гостей на веселый праздник. Об этом НСН заявил социальный психолог Алексей Рощин.

Опрос сервиса «Мамба» показал, что почти у 90% москвичей портится настроение и обостряется чувство одиночества осенью. Результаты исследования опубликовала «Москва 24». Рощин рассказал, что наступление осенней хандры в первую очередь связано с пасмурными и холодными днями.

«Осенняя хандра — расстройство, связанное с переменой общего состояния природы и влияющее на настроение. Дни становятся короче, холодает, природа увядает, солнце исчезает. Вообще солнце очень сильно влияет на самочувствие и настроение. Люди лишаются такой подпитки, начинают чувствовать некую потерю и, как следствие, впадают в депрессию. Не добавляет хорошего настроения и грядущая зима. Но печалиться из-за этого не нужно, это сезонное расстройство, которое переживают все люди. Можно утешать себя и тем, что ситуация скоро улучшится, после того, как осень сменит зима: выпадет снег, и на улицах станет гораздо светлее за счет его отражающей способности, а значит, и настроение повысится», — сказал Рощин.

Собеседник НСН добавил, что осенней хандре больше подвержены одинокие люди, которым не с кем поделиться своими переживаниями.

«Конечно, в большей степени осенней хандре подвержены одинокие люди. Им и так не хватает общения, не с кем разделить свои эмоции, поделиться меланхолическими мыслями. Поддержка в такие моменты очень важна. Само по себе общение — богатство, накопление ресурсов», — отметил психолог.

В заключение Рощин объяснил, как отвлечься от осенней хандры.

«Надо компенсировать все недостачи: кто-то улетает в более южные края, где все еще остается лето, например, в Египет или в Турцию, кто-то устраивает разные многолюдные праздники осенью. Словом, стоит, следуя совету Бориса Пастернака, “согреть холод бытия”», — подытожил он.

Ранее научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Диана Старунская заявила, что выйти из осенней депрессии поможет физическая активность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».