Эксперт объяснил, почему мы выбираем партнеров сильно старше или моложе нас

Опрос Ipsos, проведённый в 2022 году, показал, что почти 40% американцев когда-либо встречались с девушками, с которыми у них была разница в возрасте. Причём мужчины чаще были вместе с более молодыми партнёршами. Почему так происходит?

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Профессор психологии Денверского университета в США Галена Роудс говорит: У мужчин и женщин разные взгляды на то, что их привлекает в противоположном поле. Именно поэтому пары, в которых пожилой мужчина и молодая женщина, более распространены.

По мере того, как люди становятся старше, разница в возрасте между ними начинает ощущаться всё меньше. Роудс полагает, что это связано с тем, что в более молодом возрасте мы быстро проходим множество этапов развития. Поэтому кажется, что между 28-летним и 18-летним человеком пропасть, а между 28-летним и 38-летним разница уже не такая большая.