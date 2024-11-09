Названа причина, по которой у вас могут не складываться отношения

Цифровые технологии и социальные сети произвели революцию в общении. При этом многие развитые страны борются с одиночеством. И вот одна из причин, почему это может происходить.

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Исследования показывают, что материализм (восприятие денег и имущества как путей к самоуважению и счастью) плохо влияет на межличностные отношения в разных культурах. Особенно заметно это у молодых людей.

Согласно научным данным, погоня за финансовым успехом и дорогими брендами влияет на то, как мы тратим деньги, и на наше время. Когда мы просматриваем сайты с каталогами и работаем, чтобы купить вещи, у нас остаётся меньше времени на общение с другими.

Недавнее исследование продемонстрировало, что частично одиночество молодёжи связано с неудовлетворённостью отношениями и с конфликтами. Если люди тянутся к блестящим предметам роскоши, они склонны ожидать, что близкие им люди будут исключительными и будут работать больше, чем среднестатистический человек. Это происходит потому, что люди сосредоточены на внешности и исключительности и судят по ним о ценности окружающих.

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Более ранние исследования показали, что люди, ориентированные на деньги, ставят работу выше отношений, потому что это даёт им ощутимое и количественно измеримое вознаграждение. И сверхурочная работа является ключевым фактором, который мешает семейным отношениям.

Просьбы к партнёру быть более амбициозным, чтобы больше зарабатывать, могут отвлечь его от собственных целей и стремлений. Также из-за этого он может обидеться или почувствовать себя несчастным.