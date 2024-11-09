Треть жителей РФ считает гражданский брак уместным после полугода отношений

Свыше 36% россиян считают, что начинать совместную жизнь в гражданском браке можно только после полугода отношений. Таков итог исследований сервисов "Яндекс Аренда" и Twinby.

Еще 25% участников исследования высказали мнение о том, что "вполне допустимо" съезжаться после трех месяцев отношений. И лишь 18% заявили о том. что встречаться надо как минимум год перед тем, как начать совместную жизнь. И лишь 7% опрошенных полагают, что целесообразно жить вместе только после свадьбы.

В обоснование разумности гражданского брака 43% выразили уверенность в том, что совместная жизнь до брака выводит отношения на новый уровень. 41% считают, что гражданский брак помогает понять, точно ли люди подходят друг другу. 8% полагают, что совместный быт вреден для отношений, поскольку превращает их в рутину.