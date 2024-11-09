Пять способов добиться личностного роста

Психотерапевт Фокина: сравнения с другими тормозят развитие личности. Коуч рассказала «Секрету фирмы», какие привычки и страхи мешают человеку развиваться в чём-либо. По её мнению, главные препятствия — это перфекционизм и страх неудачи. Мария Фокина поделилась простыми техниками для внутреннего роста, которые помогают выйти из тупика. Среди них — практика осознанности, ведение дневника и поиск правильного окружения.

Что такое личностный рост

Личностный рост — это процесс, в ходе которого человек постепенно становится более осознанной и целостной версией самого себя.

«Личностный рост предполагает, что изменения происходят не только на поверхностном уровне навыков, но затрагивают глубинные аспекты вашего восприятия мира», — объяснила Мария Фокина.

Подробнее о личностном росте «Секрет фирмы» рассказывал в энциклопедии.

Что помогает расти как личность

Окружение

Ваше окружение напрямую влияет на достижения. Некоторые люди, например, оказываются способны открыть бизнес, только когда находят единомышленников, вместо того чтобы общаться только со скептиками.

«Наше окружение — это не просто люди вокруг нас; это те, кто может вдохновить нас на достижения или, наоборот, удерживать от них», — Мария Фокина, психотерапевт.

Образование

Речь не о школе, университете, курсах с дипломами и сертификатами. Образование предполагает непрерывное обучение, способность впитывать новые знания и опыт из всего, что нас окружает.

Например, человек может больше узнать о людях не на юрфаке, а работая барменом во время учёбы.

«Жизненный опыт зачастую оказывается более ценным учителем, чем традиционные методы обучения. Важно быть открытым всему новому и воспринимать каждую ситуацию как возможность для роста личного потенциала», — объяснила эксперт.

Выход из зоны комфорта

Выход из зоны комфорта часто воспринимается как постоянное погружение в стрессовые и неприятные ситуации. Но это не совсем так.

Как объяснила психотерапевт, речь идёт о готовности открыться новым возможностям и попробовать что-то неизвестное, даже если это может привести к ошибкам.

«Пробуя новое, мы расширяем свои горизонты, учимся адаптироваться к изменениям и развиваем новые навыки», — объяснила она.

Что тормозит рост

Страх неудачи

Часто страх неудачи маскируется под здравый смысл или осторожность, заставляя нас сомневаться в своих силах и возможностях.

Перфекционизм

Желание делать всё идеально заставляет откладывать действия. Фокина назвала это «синдромом отличника в терминальной стадии».

«Важно помнить: лучше сделать хоть что-то несовершенным образом, чем ничего вообще. Действия приводят к результатам, а бездействие оставляет нас на месте», — Мария Фокина, психотерапевт.

Убеждение «уже поздно»

Это убеждение основано на стереотипах о том, когда и какие изменения должны происходить в жизни человека. Не стоит на них зацикливаться.

Специалист рассказала, как один пенсионер в 68 лет решил заняться цифровой живописью. Сейчас ему уже 70, и его работы покупают коллекционеры.

5 способов добиться личностного роста

1. Начните с малого

Важные изменения начинаются с маленьких привычек. Не стоит сразу пытаться изменить всю свою жизнь за один день — это может привести к стрессу и разочарованию, предупредила Фокина.

«Хотите научиться медитировать? Начните с 5 минут в день. Постепенно увеличивайте время медитации по мере привыкания. Мечтаете писать? Заведите привычку писать хотя бы по одному абзацу каждое утро. Это поможет вам развивать навыки письма без давления со стороны необходимости создавать большие тексты», — Мария Фокина, психотерапевт.

2. Найдите свой ритм

Каждый человек уникален и имеет свой темп роста и развития. Важно понимать это и не сравнивать себя с другими людьми.

«Ориентируйтесь на свои ощущения. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и двигайтесь в том направлении и темпе, который наиболее естественен для вас», — посоветовала эксперт.

3. Практикуйте осознанность

Фокина посоветовала начать замечать свои реакции на разные ситуации: что вызывает у вас радость или раздражение? Какие эмоции вы испытываете чаще всего?

«Практика осознанности похожа на включение света в тёмной комнате: она помогает увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Попробуйте уделять несколько минут каждый день размышлениям о своих чувствах и мыслях», — Мария Фокина, психотерапевт.

4. Ведите дневник

Необязательно писать длинные тексты каждый день. По словам психотерапевта, достаточно коротких заметок о том, что произошло за день или чему вы научились.

Записывая свои мысли регулярно, вы сможете отслеживать прогресс в своём развитии и лучше понимать себя, объяснила Фокина.

5. Найдите поддержку

Личностный рост нередко связан с выходом из зоны комфорта, а значит, поддержка окружающих становится особенно важна.